Menú para saborear a la UD Almería desde casa

Ya sea que un equipo juegue en casa o fuera, para el espectador y aficionado de ese club da igual en esta época de COVID-19. Porque, hasta que se apruebe lo contrario, los seguidores de una entidad del fútbol profesional en España deben verlo desde su casa por televisión. No hay opción, por ahora, de acudir a un recinto deportivo para ver ningún encuentro de este deporte al máximo nivel.

Esto hace que, además de por las restricciones de movilidad y de no poder estar más de un número muy limitado de personas juntas, que casi todos se tengan que seguir en casa y dentro del mismo núcleo familiar. Sobre todo si, como le pasa a los seguidores de la UD Amería, tienen horarios nocturnos. Porque el Almería juega esta noche (lunes) a las 21.00 horas en Albacete. El jueves recibirá al Tenerife a las 21.30 horas. Mientras que dentro justo de una semana (lunes) tendrá que visitar Oviedo a las 21.00 horas.

MENÚ SALUDABLE

Así que en COPE Almería hemos querido 'facilitarles' el menú. Para estar en casa, en el sofá, viendo a la UDA en la tele y saboreando un menú saludable. Para lo que hemos pedido a nuestra nutricionista que nos 'prepare' una carta muy variada. Que pueda tener varias alternativas y que, al menos, en estos tres próximos partidos haya para todos los gustos.

Principalmente, al ser cena, que no sea nada pesada. Para una buena digestión. Para que no haya nada que se pueda 'atragantar' si el resultado no va bien o si hay alguna jugada de peligro. Para saborear, además del partido en cuestión, los productos, principalmente almerienses, que permitan un excelente binomio.

Y no solamente para la cena. Porque, después de estas tres jornadas, el Almería se abonará a las citas en horario de comida. LaLiga le ha puesto partidos a las 14.00 y a las 16.00 horas. Así que hay para todos los gustos. Siempre con una alimentación muy recomendable de la mano de María Dolores Rubio Escobar.

Las recomendaciones se pueden escuchar en la sección 'Anda y come' de Deportes COPE Almería, que acompaña este artículo con su audio.

Buen provecho.