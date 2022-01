Menos mal que Sadiq regresa ya a Almería

El Almería ha demostrado en lo que va de 2022 que no sabe vivir sin Sadiq Umar. Su delantero referencia ha estado todo este mes de enero en la Copa de África con la selección de Nigeria... hasta este domingo. La eliminación, a manos de Túnez, ha sido la mejor noticia para la UDA. Que lo ha reafirmado en la noche de este lunes cuando han perdido contra un Eibar que, para más sal en la herida, les ha arrebatado el liderato de la Liga SmartBank. Todo un cúmulo de situaciones negativas que han llevado a que los almerienses hayan perdido la gran ventaja de la que habían disfrutado hasta que 2021 dejó paso a 2022.

Contra el Eibar ha sido más de lo mismo de lo visto, en partidos anteriores, contra el Cartagena, Las Palmas, Lugo o Elche, siendo el último de Copa del Rey. Un querer y no poder para lograr imponerse al rival de turno. Viendo que la seguridad defensiva pasaba a mejor vida y ser el equipo menos goleado ya no es verdad. Porque con los dos goles encajados ante el Eibar, los de Rubi ya han sido superados por el Tenerife como la mejor defensa. En ataque, cierto es que siguen siendo los que más goles han marcado en este curso, pero no será por lo visto en este 2022, cuando han anotado dos en cuatro encuentros, que solamente han servido para sumar un punto en este periodo.

NADA HA CAMBIADO

Ante los armeros nada ha cambiado. El Almería ha tenido ocasiones, pero nadie ha sido capaz de perforar la portería de un acertado Yoel. En el otro área, dos errores de marca le han permitido a los de Garitano anotar sus dos goles. Suficientes para llevarse los tres puntos y auparse a lo más alto de la clasificación. Cierto es que los dos equipos están empatados a puntos y que se encuentran en ascenso directo, con el Real Valladolid a dos puntos, pero no lo es menos que la dinámica más negativa de todos la tiene el Almería. Su peor racha era de un punto en dos jornadas en la primera vuelta. Ahora es de un punto en cuatro partidos, además de seguir abierta.

Que espera cerrarla el próximo sábado (21.00 horas) en Oviedo. Sobre todo porque se confía que el jueves (como muy tarde) Sadiq Umar esté ya en tierras almerienses. Por tanto, que la referencia en ataque para los de Rubi permita que 'cada uno juegue en su posición'. El ejemplo más claro, Largie Ramazani. El belga ha tenido que jugar de '9' estas semanas, también por las bajas de un Juan Villar ("que se lesiona mucho", como ha apuntado Rubi) y un Dyego Sousa ("que esperamos pueda estar ya en una o dos semanas"), que han provocado que el Almería haya tenido que cambiar muchas piezas sin rédito alguno. La vuelta de Sadiq beneficiará, sobre todo, a Ramazani... y a toda la UDA que ha perdido su esencia... y el liderato.