Marzo comienza con parecido a enero para el Almería (2-0)

El Almería ha caído derrotado en Zaragoza (2-0), en un partido en que el infortunio se ha cebado en el conjunto entrenado por Rubi. Un penalti fallado, con dos remates a la madera, con dos goles anulados por fuera de juego y, además, con una lesión (Iván Martos) que es ya la tercera consecutiva en un jugador que actúa en la posición de central (Chumi y Daniel Carriço). Todo para impedir que los almerienses puedan dormir como líderes de la competición y que se quede a expensas de lo que hagan el Valladolid en Tenerife (tercero contra cuarto) y el Eibar en Cartagena, para saber si la jornada ha sido mucho más negativa para su clasificación en zona de ascenso directo a la Liga Santander.

Con cambios en el equipo titular, para demostrar que 'nadie es incompatible con nadie', el Almería demostró en los primeros minutos contra el Real Zaragoza que había llegado a La Romareda con la firme intención de ganar y, de paso, dormir líder, como minimo, hasta el domingo. El juego y las ocasiones así lo pusieron de manifiesto. Porque antes de que el cuadro maño se hubiera enterado de que el choque había empezado, los de Rubi ya tenían un penalti a su favor. Y ahí comenzó todo para volverse en contra de los almerienses. Como si del nefasto mes de enero se tratase y olvidando lo perfecto que había salido el mes de febrero para sus intereses. En este comienzo de marzo, todos los fantasmas aparecieron de golpe.

PENALTI FALLADO... Y GOL ANULADO

El Almería, en esa acción, se pudo poner por delante en el marcador hasta en tres ocasiones en la misma jugada. Al no estar Ramazani en el terreno de juego (fue suplente), el encargado de lanzarlo fue Dyego Sousa, que ya marcó uno en Miranda de Ebro. Fallo del brasileño. Lo intentó como una especie de Panenka por bajo y Cristian Álvarez lo despejó, para que el rechace lo tuviera también Sousa en su bota, fallando nuevamente. Pero la acción siguió y llegó un centro desde la derecha, Sousa peinó de cabeza y, entre Arnau y Sadiq metieron el balón en la portería maña para celebrar el que era 0-1. Craso error. Porque el VAR, tras revisarlo, indicó que había fuera de juego del brasileño en el toque de cabeza. Así que anulado y la igualdad seguía.

Pero aquí no quedó el infortunio para el Almería en el partido. Más bien, fue el inicio de todo lo que le pasaría. El segundo fue el primer gol encajado. Un centro sin nada de peligro de Francho acabó dentro de la portería almeriense. Lo que pasó entre el toque del canterano local y la celebración fue que Fernando intentó atraparlo y... se le escapó por debajo de sus piernas para colarse en su puerta. Así que los locales iban por delante en el marcador sin haber realizado ningún remate entre los tres palos.

Pero aquí no quedó el infortunio para el Almería en el partido. El tercero fue un remate al larguero de Sousa. Con el Almería siguiendo en busca del gol, conectó con el brasileño para que superara a Cristian Álvarez con una vaselina... la que se estrelló en la madera sin posibilidad de rechace. Otra acción en la que los almerienses veían que la diosa fortuna (o lo que fuera) esta noche de viernes no estaba con ellos. Que tuvo otro momento con el segundo remate a la madera en esta primera parte. En esta ocasión fue Portillo el que vio que su disparo, con una rosca espectacular, se estrellaba en el palo izquierdo de la portería maña. Tal fue la desesperación que una sonrisa algo más que irónica se vio en el rostro del malagueño.

SIGUIÓ EL INFORTUNIO

Pero aquí no quedó el infortunio para el Almería en el partido. Porque, ya en la segunda parte, Rubi intentó mover el banquillo para que cambiase el ritmo. Pero no como él esperaba. Porque tuvo que meter en el partido a un Babic que había tenido molestias durante la semana y quiso darle descanso. El motivo de su entrada no fue otro que la lesión, en un intento de robo de balón, de Iván Martos. El catalán estaba completando un muy buen encuentro como central zurdo, hasta que cayó lesionado. Desesperación e incredulidad en el banquillo rojiblanco al ver que caía el tercer central en la tercera semana consecutiva, tras las de Chumi y Carriço. Según Rubi: "lo podemos perder por bastante tiempo". Así que dentro el serbio que protagonizó dos nuevos infortunios. El de resentirse de las molestias "acabando como ha podido", además de que un mal corte suyo supuso el segundo gol del Zaragoza y la sentencia del choque.

Todo para acabar con la primera derrota tras cuatro triunfos. Dejando la sensación de que el perfecto mes de febrero no tiene continuación en marzo y que el inicio ha sido más parecido a lo ocurrido en enero que al renacer del Almería en el segundo mes del año. Sin contar que Dyego Sousa pidió el cambio por unas molestias, justo cuando había recuperado la titularidad tras meses sin hacerlo. Todo en contra y a la espera de los resultados de sus rivales más directos para ver si la jornada termina siendo negativa o extraordinariamente negativa.