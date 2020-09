Los higos: un bocado dulce cargado de salud con propiedades que desconocías

El árbol de la higuera es uno de los de mayor valor en la historia de la humanidad. La Biblia, el Corán y la Torá hacen referencia a la higuera. Pero no solo en los textos sagrados se refleja la importancia de este rico fruto dulce. En el hinduismo o el budismo se admira y mucho también.

Y, por supuesto, ya si nos referimos al plano artístico, los higos se han representado en bodegones o en pasajes bíblicos como el famoso Adán y Eva de Tiziano.

RICOS Y SALUDABLES

La nutricionista y experta en ciencia y tecnología de los alimentos, María Dolores Rubio Escobar, destaca que “son más sabrosos si los consumimos con la piel”. De hecho, asegura que así “tomaremos más fibra”. Eso sí, debemos lavarlos bien antes.

Rubio Escobar señala que nada se compara con el sabor de unos higos “recién cosechados”. Además, comenta que le recuerdan a su niñez, ya que sus abuelos Dolores y Bartolomé siempre le advertían “del picor que iba a sufrir si se arrimaba demasiado a la higuera y rozaba sus hojas”.

DIFERENCIAS ENTRE HIGOS Y BREVAS

La nutricionista explica que las brevas se cosechan en España de junio a julio, y el higo normalmente de agosto a septiembre. Por eso, el refrán popular «de higos a brevas» alude a que transcurre mucho tiempo (casi un año pues el higo se cosecha en el mes de agosto y la breva en junio).

Para Rubio Escobar hay otros aspectos a tener en cuenta:

Existen dos tipos de higueras; las comunes (que solo dan higos), y las bíferas que dan higos y brevas.

El higo se considera botánicamente un falso fruto ya que está formado por cientos de flores que, a su vez, tienen pequeños frutos (las semillas redondas que encontramos en los higos).

¿ENGORDAN? ¿MITO O REALIDAD?

Muchas personas que desean adelgazar suelen descartar el higo y no incluirlo en su dieta. “Si ciertamente es dulce, ese dulzor no debe preocuparnos”, afirma. Así mismo, la experta en ciencia y tecnología de los alimentos añade que, “el azúcar naturalmente presente en las frutas no se considera perjudicial así que puedes incluirlo en tu cesta de la compra”. Si tienes una higuera en tu huerta, eres claramente un afortunado.

Rubio Escobar lamenta que se siga temiendo más “al azúcar contenido en las frutas que al azúcar de productos como las galletas” y deja claro que “una docena de una famosa marca de galletas para niños que llevan dibujitos contiene unos 16 gramos de azúcares y más de 300 kcal en solo 67 gramos de galletas”.

Veamos ahora los higos; según la USDA, 100 gramos de higos contienen 74 kcal, por lo que cuatro higos de 50g (tamaño mediano) contienen menos de 300 kcal. “La diferencia radica en la calidad del producto que comemos”, apunta.

A su juicio, fijarnos solo en las calorías es un “gran error”. La experta en nutrición nos pide que valoremos “la calidad de nutrientes más que sus calorías”.

Otro punto importante es el nivel de saciedad pues frutas como los higos nos hacen sentir que "estamos llenos". Prueba a comer tres o cuatro.

Y, nos aconseja que consumamos higos “en el desayuno, como postre, en ensaladas o con quesos frescos y requesones”. Sin duda, son un bocado dulce cargado de salud.