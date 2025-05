Lanzan el ‘Almería Activa’ más ambicioso con el mayor número de pruebas de toda su historia

Almería - Publicado el 21 may 2025, 08:18

La cancha del Pabellón de Deportes Moisés Ruiz ha sido el escenario escogido para la puesta de largo de la nueva edición de ‘Almería Activa’, el programa de turismo deportivo más importante de la institución provincial. Este año contempla once grandes competiciones, el mayor número de eventos que ha ofrecido el programa hasta la fecha, con deportes como ciclismo en diferentes modalidades, triatlón, crossfit, free ride, ultrafondo o submarinismo.

Las pruebas de ‘Almería Activa’ se han consolidado como citas indispensables no solo en el calendario deportivo de la provincia sino a nivel nacional e, incluso, internacional. El programa responde a las expectativas de los turistas deportivos que nos visitan y, al mismo tiempo, de los almerienses que participan en estos grandes eventos. ‘Almería Activa’ pone de relieve la excelente relación del binomio turismo deportivo en el destino ‘Costa de Almería’ como uno de los mejores lugares del mundo en los que practicar deporte al aire libre en cualquier época del año.

En la presentación ha intervenido el vicepresidente y diputado de Deportes, José Antonio García; el director del Far West Championship, Francisco Berenguel, prueba que se incorpora por primera vez a la programación de ‘Almería Activa’ y, por último, el padrino de esta edición, el director de Sports Tourism Consulting, Maurici Carbó, un referente internacional en el ámbito del turismo deportivo y de aventura. También han asistido numerosos alcaldes y concejales de los municipios sede, y representantes de clubes y federaciones deportivas.

El vicepresidente de Diputación ha destacado que ‘Almería Activa’ “es uno de los programas más importantes y de mayor repercusión de cuantos organiza la Diputación de Almería. En él podemos encontrar pruebas que sobresalen por su máxima calidad y aprovechar las posibilidades que nuestra tierra ofrece para disfrutar del deporte y la aventura en entornos naturales. Vivimos en una provincia privilegiada para este tipo de eventos que consiguen que miles de personas de otras provincias y países nos visiten año tras año para vivir estas grandes experiencias en el destino ‘Costa de Almería’”.

Asimismo, José Antonio García ha dado las gracias a todas las personas, instituciones y patrocinadores implicados en el desarrollo de las once pruebas que conforman la nueva edición de ‘Almería Activa’ que, como ha descrito, “este año presenta su edición más ambiciosa y con la que queremos llegar a más personas. Los amantes del deporte tienen que saber que no van a disfrutar más de su disciplina que en nuestra provincia y ponemos a su alcance once grandes eventos que le dan la oportunidad de comprobarlo”.

Por su parte, el padrino del evento, Maurici Carbó, ha expuesto una serie de datos que evidencian el auge y trascendencia del llamado turismo deportivo a nivel mundial como que en 2023 el número de turistas deportivos en nuestro país alcanzó los 10.9 millones: “cuando hay una buena gobernanza se ven los resultados porque se define una estrategia y sus interlocutores y aquí en Almería con este proyecto se ve muy claro. No hay muchas provincias en España que tengan una estructura, un programa y todo lo que fomenta ‘Almería Activa’ para llevar una vida sana o practicar ejercicio. Esto implica recursos y modelos de gestión”.

El debutante este año, el director del Far West Championship, Francisco Berenguel, ha subrayado que “era muy difícil traer a Almería una competición de este nivel, Solo tuve que llevar a un par de miembros del staff al MiniHollywood y ya estuvieron convencidos de que teníamos que hacer allí la competición. Almería es la segunda provincia andaluza tras Málaga en contar con una competición oficial de CrossFit”.

Calendario, pruebas deportivas, municipios y comarcas

7 de Junio – La Indomable (Berja).

14 de Junio – Calar Alto Raid – (Sierra de los Filabres).

25 Agosto a 5 Septiembre – Badlands – (Sierra de los Filabres – P.N. Cabo de Gata – P.N. Sierra Nevada).

10-14 de Septiembre – Downhill Fuerte – (Velefique).

19-21 Septiembre – Far West Championship – (Tabernas).

2-5 de octubre – Titán Desert Series Almería – (Sierra de los Filabres – P.N. Cabo de Gata).

10-13 de Octubre – Aventura submarina Costa de Almería – (Distintas zonas del litoral).

11 de Octubre – Las 4 Cimas – (Sierra de los Filabres).

19 de Octubre – Triatlón Cabo de Gata – (Cabo de Gata, Níjar).

26 de Octubre – La Desértica – (Almería – Roquetas de Mar – Sierra Alhamilla – Gádor).

29 de Noviembre – Ultra Maratón Costa de Almería – (P.N. Cabo de Gata, Níjar – Almería).