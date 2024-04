José María Sánchez cuenta la experiencia y devoción a la Virgen que se vive en la Romería del Rocío

El Teatro Apolo ha sido este domingo el cruce de caminos de la Hermandad del Rocío, que ha iniciado los cultos previos a su peregrinaje anual a la romería de la aldea almonteña, y lo ha hecho con el 37º Pregón, a cargo de José María Sánchez García, párroco de Adra, que ha explicado la experiencia y devoción a la Virgen que se vive tanto en el camino como en la aldea durante la romería del Rocío. Con un repleto patio de butacas y la característica música del tamborilero oficial de la Hermandad del Rocío de Almería, Miguel Ángel Plaza, ha comenzado un acto, que ha contado con la asistencia de la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, el presidente de la Agrupación de Hermandades y Cofradías, José Rafael Soto, y el hermando mayor de la Hermandad del Rocío, Carlos Salvador Hidalgo.

La alcaldesa de Almería ha manifestado que “como he manifestado en otras ocasiones, las hermanades y cofradías son el movimiento social más importante de la ciudad, que trabaja todo el año, no sólo en Semana Santa. La Hermandad del Rocío es un buen ejemplo. Hoy estamos iniciando los cultos de una hermandad, que reúne la devoción que existe Almería hacia la Virgen del Rocío. A lo largo de abril y mayo celebraremos diferentes cultos hasta el inicio del camino el 11 de mayo, que deseo que esté lleno de esperanza, ilusión y fe”.

El pregonero ha narrado cronológicamente el camino desde Almería del Rocío y las vivencias en esta romería, donde se exalta a la Virgen y se llena de feligreses. José María Sánchez ha querido poner en valor la devoción a la Virgen que comparten todos los hermanos, y también desterrar tópicos sobre esta fiesta religiosa. José María Sánchez afirma que “en el Rocío no se pierde el tiempo. Todo es vivido con intensidad. Todo alimenta. Todo enriquece humana y cristianamente. Cada instante se aprovecha. Todo es misteriosamente ceremonioso en medio de un universo particular. Caminos procesionales de arena, música sacra de gaitas y tamboriles, hábitos de corto y vestidos flamencos, incienso de aroma que huele a pinares, humedales, polen de mil esencias florales, tomillo, romero y eucalipto; costaleros mimados y fuertes que son caballos, mulos y bueyes, creando una simbiosis de toda la creación fundida en un mismo sentir: caminar al encuentro de la Virgen”.

Esta frase la desarrolla explicando que “se viven momentos de oración, de la de verdad, en silencio y recogimiento, de rezo del Rosario con serenidad y devoción. Claro, que también hay tiempo para la alegría rebosante de arte andaluz que rompe a ritmo de sevillanas, rumbas y un sinfín de palmas bien acompasadas, con alguna guitarra que entrelaza los cantes con el aire que respiramos y se nos mete en lo más hondo. Un descubrimiento para mí, que amo la música. ¡Lo que unas sevillanas pueden dar de sí! Maravilloso. Letras que son catequesis, profesiones de fe o como dicen en Adra, ‘Evahelio’. Ellas cuentan la historia de esta gran devoción mariana y ayudan a mantenerla en su justo equilibrio”.

Y ha concluido recordando que “para ser buen rociero primero hay que ser cristiano y acordarse del que sufre y a tiempo echarle una mano. Llévala en el corazón lo mismo que en el sombrero. Así es como se conocen a los buenos rocieros”.

En esta línea, José María Sánchez, el pregonero rociero, confiesa que “los rocieros me han enseñado tanto… He aprendido de ellos a vivir la devoción a la Virgen. Con palabras sencillas y con muchas emociones que encierran la realidad de la vida. Con pocas explicaciones exaltadas y ruidosas, y con frases que terminan en miradas que se tornan cristalinas cuando el corazón se aprieta de verdad. No he encontrado a nadie que me hable de la Virgen como vosotros”.

CULTOS RELIGIOSOS

La Hermandad del Rocío de Almería ha querido contribuir también a engrandecer este 500 aniversario y ha situado a la Catedral como una de las grandes protagonistas de los cultos que la filial celebrará próximamente así como de propia Romería del Rocío. Y es que, de forma extraordinaria el Solemne Triduo de la Hermandad del Rocío de Almería, que tendrá lugar los días 8, 9 y 10 de mayo, se celebrará en la propia Catedral de Almería con motivo de esta efeméride y no en San Pedro como es habitual cada año.

Pero además de acoger la celebración del Triduo, la Catedral de Almería será también la sede donde se oficie el 11 de mayo a partir de las 10.00 horas la Misa de Romeros de la Hermandad del Rocío de Almería, que será presidida por Juan Antonio Moya, y la posterior salida de carretas para iniciar el camino hasta la aldea almonteña con motivo de la Romería del Rocío.