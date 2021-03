José Gomes: "Si fuera aficionado estaría muy enfadado con el equipo y el entrenador"

José Gomes, entrenador de la UDA, tiene muy claro que "estos jugadores nos llevarán a Primera". Lo dice en la previa de un partido "fundamental" como es el que mida este sábado (18.15 horas) a los rojiblancos ante el Leganés. Y lo dice tras haber sumado un punto de los últimos seis disputados. Dos choques en los que el cuadro almeriense no ha sido capaz de imponerse al Alcorcón ni a la Ponferradina. Una 'racha' que ha generado dudas. Tantas como que el propio técnico asume que "como aficionado, me sentiría muy enfadado con el equipo y el entrenador. Tengo que aceptar que la crítica no es estar en contra", dijo.

Porque ha sido una semana en la que le han llegado comentarios y frases criticando su labor contra el Ponferradina. "Soy la msima persona y el mismo entrenador. Tenemos los mismos jugadores", declaró. Los mismos que "nos llevarán a Primera". Por lo que asumió la responsabilidad de todo lo sucedido en contra. "Si hago un cambio y marca, el entrenador debe ponerlo más. Si no hace nada, el entrenador se ha equivocado. Esto lo tengo muy claro. No tengo que gastar mi energía contra periodistas o aficionados que critican". Así que "el culpable soy yo. El que ha perdido el partido soy yo. Quitar toda la responsabilidad a mis jugadores. Salir al próximo partido con esos jugadores para que nos den lo que queremos. Tienen ganas de ganar. Son estos jugadores que van a ascender a la Primera. Tenemos que confiar", insistió una y otra vez en su comparecencia de prensa telemática.

LEGANÉS

Aunque se habló de lo sucedido en estas dos últimas jornadas, el preparador portugués también se centró en lo que viene por delante. "No hay que esconder la importancia de este partido. No es el último, pero lo tenemos que jugar como si lo fuera. Así estamos preparados. Partido muy duro ante un Leganés que tiene dos formas de jugar", destacó.

Un choque entre el tercer y el cuarto clasificado. En el que podrá contar con Sadiq. Pero, también, con otros que podrían haber ido con sus respectivas selecciones. A lo que 'agradeció' que estén, estos días, en Almería. "Nuestro club ha hecho todo lo que podía o no podía en un esfuerzo grande para que el equipo esté lo más fuerte posible. Como aficionado también estaría muy satisfecho de nuestros directivos". Pero, también, a sus propios pupilos. "Hay que reconocer, además de la base legal, que no sería posible sin el compromiso de los propios jugadores. No solamente Sadiq y Makaridze. También Balliu, Samú Costa y hasta Robertone. Todos están comprometidos al 200% con el club". Una circunstancia que juega un 'plus' positivo para los seis (o nueve) puntos que se juegan en los próximos ocho días.