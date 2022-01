Si ya iba mal enero, termina peor para el Almería (2-0)

Si el mes de enero ha ido bastante mal para la UD Almería, el final no ha sido diferente. En el último partido de este primer mes del año, los rojiblancos han caído (2-0) en Oviedo para cerrar el que puede ser uno de los peores meses de la entidad a lo largo de su historia en el fútbol profesional. Porque únicamente han sido capaces de sumar un punto (Las Palmas) y han caído derrotados en cuatro encuentros, además de ser eliminados de la Copa del Rey (Elche).

Por lo tanto, lo de la noche de este sábado ha sido un capítulo más en esta odisea en la que se ha metido el cuadro almeriense desde que regresaron de las vacaciones navideñas. Ni tan siquiera la vuelta de Sadiq Umar, que ha jugado la segunda parte, ha servido para cambiar el rumbo del plantel entrenado por Rubi. Al menos, no en este encuentro en el que, en las horas previas, ya se pudo comprobar que el infortunio en el que se han metido les había acompañado en el vuelo chárter hasta Asturias.

INFORTUNIO DESDE EL HOTEL

Fue Rubi el que, en los minutos previos, reconoció en Vamos que Eguaras se había tenido que quedar en el hotel por una indisposición. La que también había sufrido Chumi, aunque en el caso del central sí le había permitido estar en el banquillo, pero sin jugar ningún minuto, para un fijo en los planes del técnico catalán y que iba a ser titular ante el Real Oviedo.

Así comenzó un choque en el que el Almería tuvo la primera ocasión antes de cumplirse el primer minuto del encuentro. Hacía presagiar que podía ser diferente a los otros partidos ligueros de este 2022. Agua. Porque el Oviedo mandó al palo su primera aproximación, con un remate espectacular de Borja Sánchez. A la segunda sí que no perdonó. Más bien, el que lo hizo fue la defensa del Almería. Nadie despejó bien y Borja Bastón, tras fallar en el primer remate, tuvo tiempo de hacer un segundo y, además, aprovecharse del resbalón de Fernando. El infortunio seguía.

En el segundo tiempo, ya con Sadiq en el terreno de juego, se produjeron los mejores minutos del Almería. Una acción del nigeriano, en una contra, permitió el remate de Ramazani. Femenías lo desvió, como hizo con todas las aproximaciones rojiblancas, para desbaratar la mejor ocasión del Almería. Los de Rubi veían que el empate era factible, pero se volcaron tanto en el marco rival que fueron 'pillados' en una contra. Pierre, tras superar en el centro del campo a Samú Costa, se fue por la izquierda sin oposición. El lateral levantó la cabeza para ver a Borja Bastón esperando el centro para rematar. No hizo falta que tocara el balón, porque Babic, en el intento de despeje, lo elevó en una perfecta vaselina superando a Fernando. Gol y 2-0.

Después, un querer y no poder por parte almeriense. Como ha sido todo este mes de enero. En el que han perdido toda la ventaja sobre los que eran sus más inmediatos perseguidores. Los que, en el caso del Eibar y Real Valladolid, han superado a los rojiblancos, que ya no ocupan un puesto de ascenso directo, algo que no ocurría desde la parte inicial de la temporada. Y el viernes, el Ibiza de Paco Jémez en el Estadio de los Juegos Mediterráneos... ya en el mes de febrero.