Que estemos viviendo una época de confinamiento por la pandemia mundial provocada por el coronavirus no está impidiendo que se preparen actuaciones delictivas como una pelea de gallos. Eso sí, lo que sí lo pudo impedir, en la localidad almeriense de Adra, fue la actuación de la Guardia Civil. Allí se habían congregado 16 personas para participar en esta actividad ilegal. Un hecho que está provocando la investigación a cuatro personas por delito de maltrato animal en grado de tentativa.

Tal y como informa la Guardia Civil, ante la alarma producida por una aglomeración de vehículos y personas en la barriada de Puente del Río, las patrullas en servicio de la zona son dirigidas a través del aviso del Centro Complejo de Comunicaciones (C. C. C. – 062) a un solar de la localidad de Adra. A la llegada de los agentes algunos de los asistentes intentan abandonar el lugar campo a través sin conseguirlo.

16 ASISTENTES

Finalmente, los agentes identifican a 16 personas, procedentes de las provincias de Almería y Granada, que se disponían a celebrar una pelea de gallos en un tentadero construido con una piscina portátil de grandes dimensiones a la que habían dotado de suelo de césped artificial, tal y como se puede ver en el vídeo de esta información, con las declaraciones de David Domínguez (portavoz en Almería).

De igual modo localizan 7 gallos dispuestos para pelear, así como útiles veterinarios y de cura, medicamentos veterinarios sin prescripción cuya administración y uso es exclusivo de personal veterinario titulado. Los agentes han intervenido jeringuillas, analgésicos y vigorizantes de uso humano y veterinario, así como espolones artificiales cuyo fin es conseguir mayores lesiones en los animales.

27 MACETAS DE MARIHUANA

En una inspección en profundidad del solar, los agentes de la Guardia Civil localizaron 27 macetas de marihuana, reconociendo uno de los presentes su propiedad, al que se le investiga por delito de cultivo de marihuana.

A la persona propietaria de los útiles y medicamentos veterinarios se le investiga por un delito de intrusismo profesional por la tenencia y uso de medicamentos veterinarios cuya prescripción, administración y uso son exclusivos de personal veterinario titulado, careciendo el investigado de receta ni titulación al respecto.

Las 16 personas asistentes han sido denunciados también por por vulnerar el confinamiento decretado durante el estado de alarma. Los animales, medicamentos intervenidos y macetas de marihuana quedan a disposición judicial.