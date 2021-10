El Almeria ha ganado en Anduva por primera vez en su historia. Lo ha hecho para mantener el liderato en la Liga SmartBank y con un gran protagonista: Dyego Sousa. El delantero brasileño-portugués ha estrenado titularidad con los rojiblancos con un hat-trick y dejando una extraordinaria sensación. Principalmente de saber el cuadro almeriense que su gran estrella (Sadiq Umar) puede descansar con tranquilidad que el puesto de '9' está perfectamente cubierto juegue uno u otro. A la 'fiesta' del goleador se ha unido Arnau Puigmal. El joven centrocampista, que también ha sido titular, ha anotado su primer gol con la UDA.

DEFENSA DEL LIDERATO

Los de Rubi defendían el liderato por cuarta vez esta campaña. En las tres ocasiones anteriores no habían logrado ninguna victoria. Así que el choque se presentaba para poder superar un nuevo reto. Y poco tardaron en mostrar que sería muy distinto al de otros días. Porque a los tres minutos ya había marcado Dyego Sousa. Antes del minuto 25 el marcador era de 0-3. Todo sentenciado con el segundo gol del brasileño y el anotado por Arnau Puigmal. En la segunda parte, por si quedaba alguna duda tras salir mejor el Mirandés, Dyego Sousa culminaba su exhibición con el tercero de su cuenta particular. El partido cayó un tanto por el quiero y no puedo local y el puedo y me guardo fuerzas del Almería. El Mirandés marcó de penalti. En el descuento se revisó un segundo gol local, que finalmente el VAR invalidó. Y así mantuvo el liderato con solvencia el equipo de Rubi que ya le mete cuatro puntos al Sporting de Gijón y presenta en 'sociedad' a su delantero suplente. El que logra tres goles en menos de una hora... por si alguien decía que había 'Sadiqdependencia'.