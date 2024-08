Dreambeach reporta un impacto económico de 12 millones de euros en Almería

El festival Dreambeach ha sido un éxito para la ciudad y para los almerienses. Esa es la conclusión del balance realizado esta mañana por el Ayuntamiento de Almería, la Junta de Andalucía y la organización cimentada en los datos objetivos, las impresiones de los asistentes, de la minimización de las molestias que un evento de esta magnitud puede generar en los vecinos y con la sensación de que la ciudad está más que preparada para ser un destino referente en toda España del turismo musical de gran formato. Todo ello con un impacto económico de 12 millones de euros, tal y como han detallado esta mañana la primera teniente de alcalde, Sacramento Sánchez, el concejal de Cultura, Tradiciones y Fiestas Mayores, Diego Cruz, el delegado provincial de Turismo, Cultura y Deporte, Juan José Alonso, y Manuel Martín, representante de la organización de Dreambeach, Hermanos Toro.

“Queremos insistir en el buen trabajo y en el agradecimiento a quienes han hecho posible la organización y buen desarrollo de esta décima edición de Dreambeach, primera en la capital de la provincia. Gracias a los que, desde el minuto uno, han visto la celebración del Festival Dreambeach como una oportunidad de seguir apostando por Almería, de dinamizar la economía local y de proyectar la ciudad y la provincia como destino turístico, cultural y musical”, ha apuntado Sacramento Sánchez.

La primer teniente de alcalde ha querido mandar un mensaje de “agradecimiento a los vecinos, por haber demostrado que Almería es una ciudad hospitalaria, acogedora y moderna, y disculpas también por las posibles molestias ocasionadas, implícitas a un evento cultural de estas dimensiones, que han sido minimizadas todo lo posible. Mil gracias por vuestra paciencia. Nos quedamos con la sensación del trabajo bien hecho. De saber que contamos con los medios, con la capacidad, la valentía, la experiencia y también con la determinación para ofrecer cosas nuevas para Almería”.

El delegado de Turismo, Cultura y Deporte, Juan José Alonso, se mostrado “orgulloso de la organización y podemos asegurar que la ubicación en Almería ha sido un éxito para público y artistas y con un balance global de alojamiento positivo y sin mayores incidencias que las que puede haber un fin de semana cualquiera en cualquier ciudad”.

Manolo Martín, representando hoy a Dreambeach y Hermanos Toro, ha avanzado que “este décimo aniversario ha sido el inicio de algo nuevo, un punto de inflexión sobre el que seguir trabajando, enfocándonos a mejorar en la próxima edición en este nuevo y fantástico emplazamiento, con un público ejemplar y una muy buena coordinación entre todas las partes”.

IMPACTO Y EMPLEO

El concejal de Cultura, Diego Cruz ha detallado las principales cifras que se arrojan a los pocos días del término de la celebración de la primera edición de Dreambeach en Almería, “que yo calificaría de excepcional, tanto en el plano artístico como en el organizativo fruto de un trabajo coordinado entre las diferentes administraciones y servicios, la experiencia de la organización y el comportamiento mayoritario de los asistentes. En cifras, en estos cuatro días han pasado por el recinto del festival 120.000 espectadores, el 70% llegados de fuera de Almería, con el consiguiente gasto en alojamiento, comida, comercios y otros servicios”.

Además, “se han creado 1.400 empleos directos e indirectos durante todo el desarrollo logístico que conlleva la celebración de un evento de esta magnitud y el impacto económico para la ciudad se calcula en unos 12 millones de euros”, ha subrayado Cruz, que ha añadido que “creo que todos debemos felicitarnos por ello porque el Festival, tanto en su fase de montaje como en su celebración, ha generado dinamismo económico en la ciudad, especialmente en la hostelería, el comercio y el empleo. Ha supuesto una nueva oportunidad de demostrar la capacidad organizativa de los almerienses en la celebración de grandes eventos y un excelente escaparate para posicionar y consolidar a Almería como referente nacional e internacional en el turismo de festivales”.

SEGURIDAD

Si hay otra cualidad que ha brillado en el balance del primer Dreambeach en la ciudad de Almería es el de la seguridad. El servicio de Policía Local de Almería, en plena cooperación y coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ha garantizado un tránsito seguro, llevando a cabo casi medio centenar de pruebas de alcohol y drogas sobre conductores. “Fruto de ello en la madrugada del sábado se produjo la detención de cuatro varones en un control de tráfico, a los que se incautó 70 dosis de distintos tipos droga”.

El servicio de Policía Local de Almería ha garantizado también que no se produjeran indisciplinas de estacionamiento en la barriada y que los vecinos de Retamar- El Toyo y el gremio hotelero no sufrieran ocupación de vehículo en los accesos a sus garajes o plazas de estacionamiento reservado. También ha supervisado el cumplimiento de las condiciones de la licencia municipal otorgada al festival, “en especial las relativas a la implantación de las medidas correctoras en materia de limitación de molestias de ruido, y ha garantizado que no se produjera venta ambulante en Retamar, especialmente de productos alimenticios cuya venta sin control en la vía pública pudiera poner el peligro la salud de los consumidores”, ha dicho Diego Cruz.

De igual manera, se ha brindado seguridad a los Servicios de Inspección de Consumo de los stands de avituallamiento y restauración ubicados en el recinto y el servicio de Policía Local ha garantizado que no se celebraran botellones ni acampadas en parques y playas de la barriada, así como que no se produjeran invasiones en propiedad privada, especialmente en urbanizaciones y residenciales. Gracias a su actuación se ha prestado en el Palacio de Congresos del Toyo un servicio de Información al Ciudadano y de Gestión de Objetos Perdidos durante los cuatro días en que se ha desarrollado el festival Dreambeach, llegando a recepcionar y gestionar más de 130 objetos perdidos.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

MOVILIDAD, SOSTENIBILIDAD Y LIMPIEZA

En cuanto a movilidad, las lanzaderas aportadas por la organización, así como los buses urbanos y taxis han asumido a un número importante de asistentes, funcionado de forma dinámica y facilitando un tráfico fluido. “Hemos consultado con la Unión Provincial de Taxistas, están muy satisfechos y apoyan estos eventos, pues permite trabajar a pleno rendimiento”, ha asegurado Diego Cruz.

En las líneas ordinarias 15, 20, 30 y 31 que unen Almería y Retamar se ha experimentado un aumento de viajeros del 25%, y más concretamente la línea 30 que es la línea mejor conectada con el recinto de concierto, ha tenido un aumento del 40%. La línea 30 ha sido reforzada a las horas de entrada y salida, ajustándose según demanda llegando a reforzar con hasta seis autobuses las horas de mayor afluencia. El servicio lanzadera contaba con una media de ocho autobuses por día con los que se han transportado alrededor de 14.000 personas.

Respecto a la sostenibilidad, ha continuado Cruz, “la exigencia ha sido máxima hacia los promotores y al propio operativo de la organización, desarrollándose Dreambeach conforme a los principios de accesibilidad, movilidad sostenible, retirada de residuos y minimización de molestias al vecindario. De hecho, gracias al amplio operativo de limpieza y baldeo desplegado, cada día, a primera hora de la mañana el barrio de Retamar-El Toyo y sus playas amanecían completamente limpias y listas para ser disfrutadas por los bañistas”.

Ayuntamiento, Junta y organización también han querido transmitir su agradecimiento a ‘los dreamers’, “cuyo comportamiento ha sido mayoritariamente ejemplar”, emplazándoles a una nueva edición en Almería el próximo 2025.