Dreambeach abrirá el festival ante 25.000 personas con un evento "exclusivo" que será retransmitido

El festival de música electrónica Dreambeach Villaricos, que se celebrará en la playa de Cuevas del Almanzora del 7 al 11 de agosto, abrirá el festival con un evento exclusivo en el que esperan la afluencia de unas 25.000 personas y será retransmitido por 'streaming' de vídeo y audio "a todo el mundo, con una audiencia potencial de millones de espectadores".

Así lo ha trasladado la organización en una nota tras el acuerdo alcanzado con It's All About The Music e Ibiza Global Radio como radio 'partners' del festival. Según han detallado, It's All About The Music es un concepto creado por los promotores de la fiesta Music On, del dj italiano Marco Carola. En su formato de programa radiofónico, es uno de los espacios estrella de Ibiza Global Radio.

Dreambeach abrirá las puertas de su zona de acampada a mediodía el 7 de agosto, si bien no será hasta las 23,00 horas cuando se inicie la sesión de apertura 'Welcome Villaricos' en el escenario del área de camping, que contará djs como Anna Tur, Cristian Viviano, Eder Alvarez, Francisco Allendes, Hosse, Sergio Parrado y Jee Bear.

El festival repetirá la novedosa fórmula de los sets back to back (b2b) que congregaron a más de 15.000 amantes de la onda 'underground' en la 'Dreams Tent' del año pasado el día 8. Este formato agrupa en una misma sesión a djs dispares y depara actuaciones "con un extra de energía". En esta jornada especial compartirán cabina Seth Troxler b2b Tiga, Chus & Ceballos b2b Rafa Barrios, Claude Vonstroke b2b Uner, Umek b2b Horacio Cruz y Raúl Pacheco b2b Manu Sánchez.

El plato fuerte de la jornada en el escenario principal será Armin van Buuren junto a W&W, Coone e Infected Mushroom, mientras que el día 9 de agosto llegará Don Diablo, Paul Kalkbrenner, Steve Aoki, Adam Beyer, The Martinez Brothers, Loco Dice, el showcase del sello Disciple y el evento 'I Am Hardstyle', con Brennan Heart. Marco Carola, Steve Angello, Joris Voors b2b Kolsch, Stephan Bodzin, Knife Party y Tchami x Malaa, entre otros, actuarán el día 10.