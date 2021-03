Disuelven una fiesta privada en un céntrico restaurante de Almería con 15 personas y dos botellones

La Policía Local de Almería disolvió en la noche el pasado viernes una fiesta privada en un céntrico restaurante de la capital en cuyo interior se encontraban quince personas sin mascarilla, sin guardar la distancia de seguridad y superando ampliamente el aforo permitido, y horas después, tras el toque de queda, los agentes disolvieron un botellón en el cerro de San Cristóbal con diez personas consumiendo drogas y alcohol y a quienes se les intervino tres armas prohibidas, entre ellas una navaja de 16 centímetros de hoja. El sábado, otro operativo policial permitió acabar de madrugada con otro botellón, esta vez en Barranco Bolas, en El Quemadero, con cerca de una decena de personas concentradas que incumplían la normativa anticovid decretada por el Gobierno de España y la Junta de Andalucía.

INFRACCIONES MÁS COMUNES

Estas propuestas de sanción son una parte de las 126 que la Policía Local ha realilzado durante la semana del 1 al 7 de marzo frente a las 142 de la semana anterior por no respetar las medidas para contener y evitar la propagación del COVID-19. El mayor número de denuncias en esta última semana ha sido por superar el máximo permitido de cuatro personas reunidas (45 frente a 29); no llevar mascarilla (43 frente a 24) y no respetar el toque de queda (34 frente a las 72 de la semana anterior). Un establecimiento, además del citado anteriormente, ha sido sancionado por no respetar la normativa anticovid.

Desde el Ayuntamiento de Almería y desde la Policía Local se insiste en la responsabilidad de cada uno como la mejor medida para luchar contra el coronavirus, por lo que se apela, una vez más, al sentido común para hacer frente a esta tercera ola de la enfermedad. Luchar contra el COVID-19 es tarea de todos.