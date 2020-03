La diócesis de Almería mantiene los actos de besapiés y pide "prudencia" a las hermandades y parroquias

La diócesis de Almería ha trasladado que los actos de besapiés como los previstos para este próximo viernes del Señor Cautivo de Medinaceli en la Catedral se mantienen, si bien no se ha descartado que se pueda adoptar "algún tipo de medida más prudente" ante la amenaza del coronavirus.

El delegado de Medios de Comunicación del Obispado, Ramón Bogas, ha señalado en declaraciones a COPE Almería que "no se ha tomado por el momento ninguna medida especial". Eso sí, Bogas señala que "siempre respetaremos las indicaciones que nos hagan desde el Ministerio de Sanidad". Por ahora no se ha suspendido nigun acto ni se han tomado medidas adicionales. No obstante, ha querido hacer un llamamiento "para que las distintas hermandades y cofrafias así como las parroquias de la provincia tengan la prudencia necesaria que nos están pidiendo las autoridades sanitarias" toda vez que ha considerado que los besamanos pueden hacerse aunque "los labios no toquen la imagen".

Así mismo, ha manifestado que, desde la diócesis no han efectuado sugerencias o recomendaciones a las parroquias sobre sus procedimientos,. De todos modos, hay que destacar que algunos sacerdotes han decidido retirar el agua bendita de las pilas bautismales.

El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, ha manifestado que la Iglesia seguirá las normas que se están dando desde el Ministerio de Sanidad del Gobierno de España contra el coronavirus, pero ha pedido "quitar la alarma que va cundiendo mucho". Vamos a ser "prudentes", ha dicho, y a ir viendo qué podemos hacer pero sin alarla.

Entre las medidas preventivas para reducir el riesgo de contraer la infección de coronavirus o propagar la enfermedad, es importante lavarse las manos con agua y jabón. También es recomendable que al toser o estornudar nos cubramos la boca y la nariz con pañuelos desechables y siempre toser en el hueco del codo. La persona que tenga sospecha de tener la infección debe guardar una distancia de unos dos metros con los demás.