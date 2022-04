Día histórico y con historia para el deporte almeriense

Se presentaba un sábado que debía ser importante para el deporte almeriense de elite y así ha sido al final. Tan importante que ha pasado a que sea histórico y con historia. Lo primero, con Unicaja Costa de Almería ganando su 12ª Superliga de voleibol y su título número 30 a nivel nacional. Lo segundo, con una UD Almería que ha conseguido ganar en Burgos (0-2), siendo el primer equipo esta campaña que le marca al conjunto burgalés más de un gol cuando actúa como local. Un triunfo que lo mantiene en la segunda posición de la Liga SmartBank y a 'cuatro pasos' de poder ascender a la Liga Santander.

Todo en apenas tres horas. Las que han pasado desde que Unicaja Costa de Almería comenzaba su encuentro en el Pabellón Moisés Ruiz, que registró casi un lleno, y acababa la cita en El Plantío con esa victoria muy destacada de la UD Almería para seguir en zona de ascenso directo y con un buen número de seguidores rojiblancos en la grada. En ambos casos, curiosidad o no, jugando los dos equipos almerienses con elástica verde. La habitual en el conjunto de voleibol, la que le está dando bastante fortuna en esta campaña al equipo de fútbol.

UNICAJA NECESITÓ REMONTAR

Por partes, Unicaja necesitó remontar ante CV Melilla. Los ahorradores, que venían de ganar sus dos primeros encuentros de la final en tierras norteafricanas con superioridad, sabían que sería distinto en el choque que podía darles el título y no alargar mas el desenlace. Porque Melilla ha demostrado, además de ser el actual campeón de la Copa del Rey, que este año no se ha rendido nunca. No lo tenía pensado hacer en su primera bola de final en contra. Así que ganaron el primer set.

Viendo que nada sería sencillo, los de Manolo Berenguel se pusieron en modo campeón. Sufriendo, pero sabiendo jugar mejor los puntos decisivos desde la segunda manga. Minando ya la moral de los melillenses que se han encontrado con la mejor versión ahorradora en esta final que no ha tenido más color que el verde almeriense. De esta manera, uno tras otro fueron cayendo los sets a su favor ante el delirio del público que se congregó en un Moisés Ruiz que recordó al de las grandes citas cuando los entorchados caían del lado almeriense.

BURGOS Y LA HISTORIA

En cuanto a la UD Almería, Rubi estuvo recalcando en la previa todo lo bueno que había hecho el Burgos esta campaña, principalmente como local, que le había permitido lograr la permanencia a falta de cinco jornadas para acabar la Liga SmartBank. Siendo un equipo muy sólido y que solamente había dejado escapar tres encuentros, de 18, como local sin puntuar. Que nadie le había marcado más de un gol en un partido en El Plantío. Mensajes que dijo de manera pública el entrenador del Almería para 'motivar' a los suyos. Y vaya si lo hizo.

Porque el Almería, tras aguantar los primeros golpes del plantel entrenado por Julián Calero, marcó el primero de la tarde. Lucas Robertone 'agradeció' un autopase de Sadiq para batir a Alfonso Herrero. Con protagonismo también del argentino en el segundo tanto. Córner lanzado al primer palo y Grego que marcaba en propia puerta. La fortuna, buscada, estaba del lado almeriense.

Como también lo estuvo en el minuto 89. Penalti a favor del Burgos que podía haber metido el miedo en el cuerpo en los últimos minutos al Almería. Nada de nada. Porque Fernando lo evitó hasta en dos ocasiones. Primero al despejar el penalti a lo 'Panenka' de Pablo Valcarce. Después, en el segundo remate del propio jugador del Burgos a un metro. Una acción en la que se lesionó el cancerbero murciano. La nota más negativa a una noche apoteósica para el Almería, a la espera de que le hagan pruebas y se sepa si podrá estar para las últimas jornadas, en las que el club presidido por Turki Al-Sheikh espera no alargar más para retornar, siete años después, a la elite del fútbol español.