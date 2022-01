Covid, circunstancias y Cartagena para derrotar al Almería

Comienzo de año y llegó la primera derrota como local de la temporada en las filas de la UD Almería. Un resultado, con estos datos, que podría ser una sorpresa, pero no con las circunstancias que se han desarrollado en la útima semana en el equipo almeriense. Tanto que han llevado a que Rubi tuviera hasta 10 bajas para afrontar este estreno de 2022 ante el Cartagena. Además, algunos de los que han podido estar en la convocatoria no estaban ni para jugar, como se ha comprobado cuando Largie Ramazani ha entrado en el terreno de juego en el tramo final, "con el riesgo de que pudiera caer lesionado en cualquier momento".

Entre covid, lesiones, sanción o no estar en Almería, el entrenador del Almería no ha podido contar para esta cita con una decena de sus jugadores. Makaridze, Nieto, Chumi, Carriço, Babic, Samú Costa, Curro Sánchez, Dyego Sousa, Sadiq Umar y Juan Villar son los que no estuvieron disponibles. Con cualquiera más podrían haber formado un once de más que plenas garantías. Pero ninguno estuvo para que Rubi pudiera pensar en ellos. Unas bajas que se han ido confirmando conforme pasaban los días desde la vuelta al trabajo el pasado martes. Un buen número, no especificado por el club, por la covid. Lo que ha hecho que, cada día, cayera alguno y el entrenador tuviera que ir modificando su idea de planteamiento del choque entrenamiento tras entrenamiento.

AUSENCIA DE LOS '9'

En el encuentro, se ha notado sobremanera la ausencia de los tres jugadores que pueden actuar de '9'. Lo que hizo que Rubi planteara el equipo inicial sin la figura del delantero centro. Lo que se agravó todavía más cuando, en el minuto 11, Lazo se tuvo que retirar lesionado. El gaditano, tras un remate desde la frontal, se rompió. Una ausencia que se prolongará durante las próximas semanas, en las que se espera que los afectados por covid sí puedan estar ya disponibles en poco tiempo.

El Cartagena aprovechó una acción a balón parado para que Gastón Silva metiera el gol que, a la postre, fue definitivo. Para ponerse por delante en el marcador antes del descanso e ir comprobando que los puntos eran para ellos ante la ineficacia rojiblanca a la hora de ejecutar con acierto las jugadas en ataque. Para que, por primera vez esta campaña, un equipo se llevase los tres puntos del Estadio de los Juegos Mediterráneos.

Pese a la derrota, el Almería sigue siendo el líder de la Liga SmartBank, con tres puntos de ventaja sobre un Eibar que ganó, este viernes, en el tiempo de prolongación (3-2). Los almerienses, eso sí, tienen pendiente un partido. El que debieron jugar en Lugo y que se aplazó por un brote de covid en el cuadro gallego. Ese sí se aplazó, el de hoy para el Almería lo han tenido que jugar.