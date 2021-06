12 consejos de la Policía Nacional para disfrutar de unas vacaciones seguras

La Policía Nacional en Almería y El Ejido recuerda a todos los ciudadanos, que deben ser especialmente escrupulosos en las medidas de seguridad a adoptar durante los venideros meses estivales, y con ello evitar ser víctimas de determinados delitos como los hurtos al descuido, o los robos en viviendas e interior vehículos.

A medida que se van flexibilizando las restricciones generadas por la pandemia, y la población va recuperando la actividad, es necesario que las personas que viven o visitan Almería, tengan en cuenta una serie de consejos, para disfrutar de un verano con total seguridad:

EN PLAYAS, PISCINAS Y TERRAZAS

1. En playas, piscinas y terrazas, preste siempre atención a sus pertenencias y no las pierda en ningún momento de vista. Evite dejar monederos, móviles u objetos valiosos sobre la mesa o la barra.

2. Al acudir a playas y piscinas lleve sólo lo imprescindible, sin hacer ostentación de joyas u objetos de valor.

EN LA CALLE

3. Proteja su bolso o cartera en los mercadillos y espectáculos, y en la medida de las posibilidades, llévelo en la parte delantera del cuerpo para no perderlo nunca de vista.

4. Preste atención a la cámaras de fotos y video, a los móviles que habitualmente se guardan en los bolsillos posteriores de los pantalones, y de dónde son fáciles de sustraer al descuido.

5. No participe en la vía pública en juegos de azar ilegales, no acepte supuestas gangas ofrecidas por vendedores ambulantes, o peticiones de ayuda caritativa por desconocidos ya que su finalidad última es el timo y el engaño.

EN LOS VEHÍCULOS

6. Cierre bien el vehículo cuando lo estacione y no deje objetos de valor a la vista que puedan servir como reclamo a los delincuentes que podrían causar daños en el vehículo para sustraerlos.

7. Las llaves de viviendas o negocios nunca se deben dejar en el interior del vehículo ya que en caso de robo en el interior del mismo, consultando la documentación del vehículo podrían conocer nuestra dirección, permitiendo las llaves un acceso no consentido.

EN REDES SOCIALES

8. No comunique en redes sociales su lugar de residencia, sus horarios, hábitos, costumbres u otra información o fotografías que puedan poner en riesgo su propia seguridad, la de terceras personas.

9. No informe de sus planes de vacaciones a personas ajenas a su círculo familiar, para evitar que personas desconocidas conozcan cuando su vivienda está desocupada.

EN LA VIVIENDA

10. Compruebe a su salida que puertas y ventanas quedan bien cerradas, aunque sea corta su ausencia.

11. Pida a una persona de su confianza que vacíe su buzón periódicamente para evitar que desconocidos conozcan qué viviendas están desocupadas, y verifique la existencia de señales que colocan los malhechores que les indican cuando una vivienda está desocupada, como la colocación de pegatinas o hilos de pegamento entre el marco y la puerta.

12. Desconfíe de los técnicos y revisores de ciertos servicios como la luz, gas, telefonía, etc. que no tengan cita previa ya que pudieran ser falsos técnicos. Deberemos comprobar con nuestra empresa de suministros que han sido enviados por ellos, no dejándoles antes pasar.

En todo caso, si ha sido víctima de algún delito, debe denunciar la infracción penal, puesto que poniendo el hecho en conocimiento de la Policía Nacional se activan los mecanismos policiales necesarios para la detención del autor o autores, y la previsible recuperación de los efectos sustraídos. Con la denuncia, se está dando visibilidad a un problema de seguridad, y se logran evitar ulteriores víctimas de similares delitos.