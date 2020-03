¿Cómo ven desde el extranjero la situación en Almería?

En COPE Almería hemos querido salir por el mundo para ver cómo están viviendo desde fuera de nuestras fronteras todo lo que está sucediendo en España por el coronavirus. Hemos querido irnos hasta Rumanía, Rusia y Arabia Saudí. Tres lugares en donde el nombre de Almería está muy presente. Embajadores de lo que es nuestra tierra y que no pueden estar ahora mismo en un lugar en el que desearían. Pero los compromisos profesionales les hacen estar a miles de kilómetros de la provincia. Son tres deportistas que sirven como ejemplo de todos los que están fuera. Empezando por Carmen Martín, siguiendo por Paulino Granero y terminando por Darío Drudi.

La primera es roquetera y es la capitana de las guerreras, militando esta campaña en el CSM Bucarest de Rumanía de balonmano. Ha visto que en las últimas semanas no ha podido ejercitarse con la selección española al haber aplazado la Federación Internacional el Preolímpico que debe disputarse en Lliria (Valencia) para dar el pase a España para los Juegos Olímpicos de Tokio. Ahora, desde su lugar habitual de residencia, explica a COPE Almería vía instagram que "no es realmente sencillo no estar cerca de mi familia", aunque "mantenemos el contacto para afrontar mejor los días". Considera que "personalmente creo que España está reaccionando bien, cada vez siendo más disciplinada y prudente". Desde fuera de nuestro país, "solamente se habla de lo afectada que está tanto Italia, Francia o España".

En cuanto a Paulino Granero, el preparador físico del CSKA de Moscú y de la selección rusa nos ha enviado un audio sobre su actual situación. "Lo que más me preocupa es no poder estar con mi familia", dice desde la capital rusa, destacando que "mi madre tiene 82 años". Espera que "afecte lo menos posible y que todo se solucione "de la mejor forma". El audio lo puedes escuchar en esta noticia.

Como también puedes escuchar lo que nos ha comentado Darío Drudi. El miembro de la dirección deportiva de la UDA está en Riad, capital de Arabia Saudí. El país natal de Turki Al-Sheikh, propietario de la UDA, cuenta ya con 200 casos confirmados de coronavirus. Hay servicios mínimos con escuelas y comercios cerrados. "Por ahora podemos ir por la calle en la urbanización que vivo, pero sin poder salir de ella", dice a COPE Almería.

Todos con un único pensamiento: "ojalá que dentro de poco todo haya pasado y podamos estar de nuevo en Almería dando un abrazo a nuestra gente". Que así sea.