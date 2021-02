Chiquito de la Calzada tuvo imitadores hasta en Túnez

Chiquito de la Calzada se estrenó como humorista en televisión en 1994. La joven Antena 3 TV estrenaba un programa que tituló ‘Genio y Figura’. Y allí apareció un veterano malagueño de 62 años. Tardó pocas semanas en convertirse en un fenómeno social en España. Liderando una pléyade de humoristas como Paz Padilla o Manolo Mármol. Cada semana provocaban una audiencia tan destacada que lideraban de manera absoluta el share. Muy por delante de TVE o Telecinco. Las únicas que había en abierto en esa época a nivel estatal.

Las coletillas de Chiquito de la Calzada se convirtieron en nuevas expresiones entre los españoles. Casi 30 años después, la mayoría siguen estando presentes en nuestro argot lingüístico. Lo que demuestra la repercusión que tuvo, en su momento, en la sociedad.

EL MÁS VISTO

El malagueño, por poner un ejemplo, protagonizó el programa más visto de 1994. Un recopilatorio con sus mejores chistes, que superó en medio millón de espectadores un partido del Real Madrid en competición europea. Casi nada.

Los años posteriores lo llevaron al cine. Protagonizando alguno de los mayores éxitos en taquilla de mitad de los 90. ‘Aquí llega Condemor, el pecador de la Pradera’. Una palabra y una expresión muy de Chiquito. Después, ‘Brácula: Condemor II’. También ‘Papá Piquillo’.

Pudiendo parecer que se trataba solamente de un público español. Muy lejos de la realidad. Porque no solamente fue conocido en España. Porque su estrellato fue a nivel internacional. En países de habla hispana y en los que el castellano no es el idioma oficial. Sin necesidad de que hubiera internet. Ni redes sociales. Ni nada por el estilo de lo que hoy en día permite dar a conocer a un ‘influencer’ en un minuto en la otra parte del mundo.

TRASPASABA FRONTERAS

Chiquito traspasaba fronteras. Quizás sin él saberlo. Porque esta historia nos traslada a Túnez. Año 1999. Cuando los móviles extranjeros no estaban todavía operativos. Al menos, hasta el mes de abril. Que fue cuando el Comité Olímpico Internacional ‘exigió’ al gobierno local que se activaran. Porque, de no suceder así, les amenazaron con retirarles la organización de los Juegos Mediterráneos 2001.

Y mientras que Almería ‘peleaba’ cada voto con Rijeka para poder lograr ser la sede de los JJMM 2005, también se negociaba para poder tener imágenes y reportajes de la propia Túnez. Una circunstancia que estaba prohibida. No se podía grabar en la calle. Solamente en el propio hotel Abou Nawas Tunis, enclave de todo el proceso.

Al final, se logró. Pero con ‘vigilancia’ de una alto cargo del Ministerio del Interior tunecino. Haciendo un recorrido diseñado por las principales zonas de la capital. Comenzando por el Zoco. Y ahí estaba el “mayor fan de Chiquito”, tal y como se definía él mismo.

FAN EN EL ZOCO DE TÚNEZ

Se trataba de un vendedor del Zoco. De las decenas que puede haber. ‘Aceptando’ el regateo. Hablando cualquier idioma posible con tal de convencer al turista y venderle su producto. Con artículos propios de la zona y con camisetas de los principales clubes de fútbol. Porque en 1999 ya se podían encontrar esas equipaciones, aunque no fueran muy oficiales, del Barcelona, Real Madrid, Juventus o Bayern.

Cuando el ‘fan’ escuchó hablar castellano a un grupo que iba con cámaras de televisión y grabando, soltó un “en España ni Raúl (Real Madrid) ni De la Peña (Barcelona). Lo más grande que tenéis es Chiquito de la Calzada”. Ni más ni menos. Preguntado por su ‘pasión’, dijo que lo veía por el canal internacional de Antena 3. “No me pierdo ningún programa. Es el mejor”, insistía. Para demostrar que no iba a ‘farol’, utilizaba expresiones del genial humorista malagueño. ‘¿Te das cuen?’, ‘siete caballos vienen de Bonanza’, ‘quietor’… y un sinfín para terminar, como no podía ser de otra manera, con ‘hasta luego, Lucas’. Deseando poder conocer alguna vez al personaje que le hacía estar, cada semana, pegado a la televisión en Túnez siguiendo los chistes que contaba, a su estilo, Chiquito de la Calzada en España.

La globalización del humor sin redes sociales. Lo que hubiera sido ahora.