El Centro Andaluz de las Letras busca nuevos talentos para la Escuela de Jóvenes Escritores y Escritoras 2023

La Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, mantiene abierto el plazo de presentación de trabajos literarios para participar en las pruebas de acceso de la Escuela de Jóvenes Escritores y Escritoras 2023 a falta de un mes para su cierre. Podrán presentarse a la convocatoria jóvenes andaluces de entre 12 y 20 años en las modalidades de poesía y relato hasta el próximo 3 de marzo. Los admitidos disfrutarán de talleres de escritura dirigidos por un claustro de prestigio en las instalaciones del CEULAJ de Mollina durante una semana de convivencia en el mes de julio.

La Escuela de Jóvenes Escritores y Escritoras es un programa desarrollado por el Centro Andaluz de las Letras (CAL) para el apoyo a la literatura emergente, la formación, la difusión y el fomento de la creación joven que se produce y edita en Andalucía. Este encuentro acoge cada año una media de 35 jóvenes de entre los 12 y 20 años procedentes de distintos puntos de Andalucía. La convocatoria establece tres tramos de edad en Poesía y Relato: de 12 a 14 años; de 15 a 17 años y de 18 a 20 años. El listado de seleccionados se hará público el 10 de mayo.

La pasada edición contó como docentes de estos jóvenes con los poetas malagueños Violeta Niebla y Ángelo Nestore, y con el escritor onubense Daniel Blanco. Este último, ha publicado siete novelas y se ha especializado en literatura juvenil, donde desempeña una gran labor como divulgador realizando más de 100 charlas al año. Blanco asegura: “Como maestro de prosa nos reunimos en torno a una de las capacidades esenciales y ancestrales del ser humano, contar historias. En esta escuela, que supone un verdadero oasis de literatura en Andalucía, damos a nuestros jóvenes las herramientas para trabajar estas habilidades.”

Aurora Moreno, malagueña de 17 años, es una de las asistentes de la edición 2022 y su relato fue seleccionado, abriéndole las puertas a participar: “Hoy la mayoría de las personas de mi edad está inmersa en las redes sociales y si tienes otros gustos en ocasiones te ves algo apartado. Cuando llegué a Mollina enseguida comprendí que no era la única que estaba interesada en la literatura y, además de aprender, creamos lazos que todavía conservamos y que también aportan mucho”.

Fernando Fernández, de 18 años, natural de Almería y estudiante de Lenguas Modernas y sus Literaturas en la Universidad de Granada, cuenta sobre su experiencia: “Aprendimos sobre cómo estructurar un poemario, pero también sobre el proceso de publicación o cómo presentarte a concursos”.

Marta Alpresa, de 17 años y procedente de Villamartín, Cádiz, ha participado dos veces: “La primera vez, con 12 años, fue todo un descubrimiento porque me sentía sola debido a que me gustaba escribir y leer, pero allí encontré muchos compañeros con la misma pasión que yo. Volví el año pasado con 16 años y aunque todos tuviéramos estilos diferentes, todos crecimos. Repetiría si pudiera por todas las amistades, inspiración y posibilidades que me daría como escritora y como persona”.

Escuela de Jóvenes Escritores y Escritoras 2023

Los trabajos originales poéticos deberán tener una extensión entre 30 y 60 versos, y los de relato, entre 2.000 y 10.000 palabras. Ambos son de tema libre y algunos de ellos se publicarán en la colección ‘Letras de Papel’. Las bases e inscripción de la convocatoria pueden consultarse en la web del CAL.

La Escuela se celebra a lo largo del mes de julio con una duración de siete días. En ella los participantes reciben talleres de creación dedicados a la narrativa y la poesía, dirigidos por un claustro de prestigio, y adquieren técnicas expresivas y recursos literarios que posibilitan la formación de una nueva cantera de jóvenes autores en Andalucía.

Trayectoria

Desde su primera convocatoria en el año 2002, se han presentado un total de 2.612 jóvenes a las pruebas de selección de la Escuela. Hasta el momento han pasado por la Escuela un total de 482 jóvenes andaluces en las quince ediciones celebradas. Muchos de ellos han profundizado en su carrera literaria mediante publicaciones, becas o premios. Así, Carlos Catena Cózar fue en 2019 ganador del ex aequo del Premio de Poesía Hiperión con su poemario ‘Los días hábiles’ o Rosa Berbel, que obtuvo con su primer libro 'Las niñas siempre dicen la verdad' (Hiperión, 2018), el XXI Premio de Poesía Joven Antonio Carvajal y Premio Opera Prima de la Crítica Andaluza en 2019.

Otros alumnos como José Alberto Arias Pereira fue Premio Desencaja de narrativa del Instituto Andaluz de la Juventud en 2009 con 'La traición de Wendy' y becado para creadores en la Fundación Residencia de Estudiantes de Madrid; Cristian Alcaraz fue III Premio de Poesía Joven 'Pablo García Baena' con 'Turismo de Interior' (La Bella Varsovia, 2010), Premio Andalucía Joven de Poesía por 'La orientación de las hormigas' (Renacimiento, 2013) y beca en la Fundación Antonio Gala para jóvenes creadores; Irene Olalla ha sido nominada en Lista de Honor de Plata del Premio Jordi Serra i Fabra 2013 por 'Siete Contratos en Tinta Carmesí', publicado por Ediciones en Huida; o Estefanía Aragón Pozo que ha publicado la novela juvenil ‘Vacaciones con Violeta (2016) y este año 2022 ha presentado su nuevo libro ‘El silencioso ruido de la Letra H’.

