¿Qué ocurre si tomo agua con gas a diario en vez de agua mineral?

Sparking or still water? Seguro que si has viajado por Europa, en más de una ocasión te habrán hecho esta pregunta en bares, restaurantes y hoteles.

Aunque el agua con gas no es tan habitual en España, sí que existe, y tiene su público. También puede denominarse agua carbonatada.

La nutricionista y experta en ciencia y tecnología de los alimentos, María Dolores Rubio Escobar, comenta que “las aguas gaseadas son bebidas inodoras, transparentes e incoloras que contienen agua potable y anhídrido carbónico exclusivamente (el caso de agua de Seltz); o que además contienen minerales como el bicarbonato sódico (agua de soda)”. Además señala que “a veces el envase es un sifón” y explica que el origen del nombre a ese agua (Seltz) “proviene de un manantial alemán en Hesse”.

DIFERENCIAS ENTRE AGUA CON GAS Y GASEOSA

No debemos confundir el agua con gas de la gaseosa. “La principal diferencia es que aparte de estar carbonatada, la gaseosa puede contener ácido cítrico, tartárico o láctico”, puntualiza la nutricionista, quien añade que, “normalmente va adicionada de aromas de frutos cítricos, sobre todo el aroma de limón”.

Así mismo, la podemos encontrar endulzada con edulcorantes naturales o artificiales.

¿QUÉ TIPO DE AGUA ELEGIMOS?

El agua con gas y un agua mineral de mineralización muy débil se diferencian por las burbujas. Mientras que el agua con gas es rica en bicarbonato y sodio, el agua mineral tiene mucha menos cantidad.

Según la experta en ciencia y tecnología de los alimentos, “una dieta rica en sodio puede afectar a nuestra salud cardiovascular y provocar un aumento de la tensión arterial”.

Rubio Escobar afirma que sí podemos consumirla, pero no debe quitar su lugar al agua corriente “tanto por nuestra salud como por el precio” (a menudo es mayor en el agua con gas aunque depende de la marca).