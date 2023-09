‘BMW y Mini Automotor Costa’ participa en la Semana Europea de la Movilidad en Almería

Las marcas de Automotor Costa, concesionario oficial BMW y Mini en la provincia de Almería, con centros en Huércal de Almería y El Ejido, han tomado parte este pasado fin de semana en la exhibición de vehículos eléctricos que el Ayuntamiento de Almería y Asempal han organizado en la vía principal de la ciudad, el Paseo de Almería, con motivo de la Semana Europea de la Movilidad.

De esta manera, Automotor Costa vuelve a dar muestras de su estrecho y decidido compromiso con la movilidad sostenible, que lleva a cabo desde hace tiempo no sólo con la comercialización de vehículos híbridos y eléctricos, sino también tomando parte en programas como ‘BMW Almería Conectada’ o ‘Mini For The Oceans’, este último comprometido con la retirada de plástico de los océanos y la concienciación de los escolares en los colegios.

Varios modelos de BMW y Mini fueron expuestos en el primero de los stands que los visitantes a esta exposición de vehículos eléctricos se encontraban en el Paseo, junto a la Puerta de Purchena, donde el equipo comercial y de ‘Product Genius’ de las marcas han podido atenderlos, resolviendo todo tipo de dudas acerca del funcionamiento de estos vehículos (autonomía, características técnicas, sistemas de conducción y tipología de vehículos, entre otras), haciendo hincapié en las ventajas de la apuesta por este tipo de vehículos y por la movilidad sostenible.

Una interesante actividad que se ha complementado con un programa de actividades infantiles dirigido a los pequeños y jóvenes visitantes, acerca de la educación vial y su relación con la movilidad sostenible.

Desde BMW y Mini Automotor Costa queremos volver a incidir en nuestro compromiso con la movilidad sostenible, como contribución a la preservación de nuestros ecosistemas y de la sostenibilidad de la vida en el planeta, que se plasma en la constante participación en todo tipo de iniciativas, pero también en la investigación y el desarrollo de nuestros vehículos desde hace ya mucho tiempo.