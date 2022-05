Bajonazo en el Mediterráneo... antes de la última oportunidad (1-1)

Por mucho que todo pudiera estar preparado, algo lógico y normal ante un posible ascenso, primero hay que lograrlo en el terreno de juego. Una circunstancia que, en la noche de este sábado, todavía no ha podido certificar el Almería. Así que la más que presumible fiesta por subir a la Liga Santander tendrá que esperar, como mínimo, ocho días. Hasta el próximo domingo no se sabrá si los rojiblancos logran uno de los dos billetes para estar el siguiente curso en la máxima categoría. Como tampoco lo saben ni Eibar ni Real Valladolid. Entre los tres se determinarán las dos plazas de ascenso directo, mientras que el tercero tendrá que pelear por la tercera ya en los temidos playoff.

Y todo, en el caso del Almería, tras tenerlo todo en su mano. Al que le valía la victoria y no depender de ningún otro resultado. El que jugaba en su terreno de juego, con un Estadio de los Juegos Mediterráneos completamente abarrotado (14.759 espectadores). El que se medía, siendo líder, ante el colista de la Liga SmartBank. Todo a su favor. Pero el fútbol es deporte y nadie puede dar nada por seguro hasta culminarse.

En un choque en el que los de Rubi tuvieron ocasiones de gol, aunque las más claras pudieron ser del Alcorcón. Con empate sin goles se llegó al descanso, justo tras no saber meter Samú Costa la jugada que pudo cambiar el desarrollo del encuentro y haber llegado a vestuarios ya por delante en el marcador. No fue así y con igualada se inició la segunda parte, ya sin el portugués, para dar entrada a Arnau Puigmal.

LO PEOR

Lo peor, para los rojiblancos, fue cuando el Alcorcón, en el momento de más acoso de los almerienses ante el marco defendido por Jesús, se adelantaron en el marcador. El tanto de Gio Zarfino, que lo celebró con una gran efusividad pese a que los alfareros ya estaban descendidos desde hacía un mes, fue un mazazo para los seguidores del hasta ese momento líder de la competición. Había que intentar ganar, pero ya hasta salvar un punto.

Rubi metió en el campo a Portillo y Curro Sánchez para buscar los pases por dentro, pero el equipo estaba lleno de ansiedad e imprecisiones y era un continuo envío desde la defensa buscando a Sadiq Umar, que se acrecentaron cuando metió a Dyego Sousa. Era más el corazón de todo el público que la cabeza de los profesionales lo que prevalecía.

Y con el corazón llegó el tanto del empate. El quinto conseguido este ejercicio por Arnau Puigmal. Ya se estaba en los siete minutos de prolongación y quedaba una gesta para lograr el tanto que les hubiera dado el ascenso directo y no tener que esperar más. Agua. No pudo ser pese a las tres ocasiones que tuvieron en los últimos tres minutos. Y con un córner, que al final no se sacó, terminó el choque. Bajonazo nivel máximo en el Estadio de los Juegos Mediterráneos, pero con aplausos de los seguidores al equipo, correspondido por parte de los profesionales. Una parte y otra sabiendo que queda una última oportunidad para volver a la Liga Santander, siete años después, por la puerta grande. Será el próximo domingo (18.30 horas) en Butarque frente al Leganés.

OPCIONES

Si el Almería gana, ascendido. Si empata, le vale que en Alcorcón el Eibar no empate, para no depender que el Valladolid no venza en su campo ante el Huesca. Una derrota de la UDA en Leganés solamente valdría si el Valladolid no pasa del empate. En la clasificación, campeón si hace algo más que el Eibar. Segundo si puntúa en Leganés y el Eibar gana en Alcorcón. Tercero si pierde y el Valladolid gana o, también, si empata, el Eibar hace lo mismo en Alcorcón y el Valladolid gana. En esta última opción sería por el triple empate y, ahí, la UDA sale perjudicado.