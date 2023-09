Así funciona el botón SOS para víctimas de violencia de género: "Puede salvar vidas"

El pasado mes de julio, se alcanzó en Almería la cifra más elevada en el Sistema VioGen desde que existen registros, con 2.706 mujeres bajo protección de Policía Nacional y Guardia Civil.

Un dato sobre el que hemos reflexionado en Mediodía COPE Almería.

Pertenecer al Sistema VioGen puede salvar vidas. Las de cientos de mujeres que sufren malos tratos. Mujeres víctimas de violencia de género que pueden pedir ayuda con sólo pulsar un icono en la pantalla principal del teléfono móvil. El botón SOS de Alertcops.

UN CLIC Y SE ACTIVA LA AYUDA

El manejo es muy sencillo. Una vez pulsado, ante una situación de riesgo, llega una alerta urgente al centro policial más cercano, junto con la posición de la víctima gracias al GPS y una grabación de audio de diez segundos de lo que está pasando en ese momento.

Hasta la fecha, sólo se han atendido en la provincia de Almería 95 alertas a través de este servicio.

EL TESTIMONIO DE MARÍA

A quien vamos a llamar María, nombre ficticio, por motivos de seguridad, ha sido víctima de violencia de género durante los 14 años que duró su matrimonio.

María señala que en COPE Almería que es muy importante disponer de herramientas como esta de VioGen. “En principio piensas que es una herramienta que no vas a necesitar, que nunca te va a pasar nada, que no te va a hacer falta, que son cosas que les pasan a otras personas pero cuando eres víctima de esas situaciones de malos tratos ves que este tipo de herramientas te aportan seguridad, te dan la tranquilidad de saber que siempre vas a encontrar a alguien al otro lado en caso de necesitarlo”.

EL DÍA QUE DIJO ¡BASTA!

Muchas mujeres no se atreven a dar el paso de denunciar. A María le costó decir “hasta aquí hemos llegado”. Nos cuenta que los malos tratos físicos y psicológicos iban cada vez a más pero que nunca habló de ello con sus familiares o amigos. “No se lo conté a nadie de mi entorno, lo sufría y pensaba que era una etapa que pasaría”. Un día ya no pudo más. “Las agresiones se produjeron delante de mis hijos que entonces tenían 8 y 13 años y me di cuenta de que la situación lo único que hacía era empeorar así que decidí salir de casa con los niños y presentar la denuncia”.

AYUDA DE LAS ADMINISTRACIONES

A partir de ese momento, María tuvo la ayuda de las administraciones. No se sintió sola. Reconoce en la entrevista que se ha encontrado con grandes profesionales “en asistencia sanitaria y también por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad”. Así mismo asegura que “me han tratado con cariño y respeto y me han orientado en los pasos que debía dar”.

¿EXISTE UN PERFIL TIPO DE VIOLENCIA DE GÉNERO?

María comenta que no existen estereotipos. A raíz de su experiencia ha tenido contacto con muchas mujeres que han sido víctimas de violencia de género. “Me he encontrado con todo tipo de situaciones laborales, personales, económicas abarcando a personas extranjeras y españolas, personas con estudios o sin ellos”.

Y deja claro que es es una lacra que se encuentra “en todas las capas de la sociedad”.

UN MENSAJE DE ESPERANZA

A las mujeres que no saben cómo salir de la oscuridad en la que están sumidas, María les dice que “de cualquier situación se termina saliendo adelante” y añade que “lo que hoy nos parece imposible, con valentía y arrojo se puede llevar a cabo”. Anima a las mujeres que sufren violencia en silencio a que hablen con sus familiares y amigos y afirma que “nadie se merece estar sometida, eso no es vivir” y concluyendo así: “Tenemos derecho a a vivir felices”.

En la actualidad, María tiene un trabajo que le encanta, le ayuda a sentirse útil, realizada y le aporta independencia.