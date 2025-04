El apagón causa problemas en el sector agrario con animales sin ordeñar y cultivos recién trasplantados sin el riego necesario

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos -COAG- de Andalucía muestra su solidaridad con todas las personas afectadas por el apagón, que también ha causado problemas en el sector agrario, especialmente en el sector ganadero de leche, y en cultivos que no han podido ser regados.

El responsable de ganadería de COAG Andalucía, Antonio Rodríguez, explica que el corte de la luz, que a las 11,30 horas de este martes aún se mantenía en zonas agrarias de Almería, Granada o Jaén, ha ocasionado problemas especialmente en el ganado de leche. No sólo porque se puede estropear la leche que hay en los tanques, sino porque los animales necesitan ser ordenados por la mañana y por la tarde, y en muchos lugares, al carecer de generadores, no se pudieron ordenar por la tarde y tampoco esta mañana. La falta de ordeño ocasiona que les aprieten las ubres, les de fiebre y enfermen los animales.

Por otro lado, según Andrés Góngora, responsable Estatal de Frutas y Hortalizas de COAG, “aunque es pronto aún para valoraciones, el apagón está ocasionando problemas por la falta de riego, especialmente en fruta y hortalizas todavía pequeñas”.

“Sobre todo en el caso de la sandía, pepinos o el calabacín recién trasplantado, pues se encuentran en su fase más delicada cuando demandan más agua. El riego se suele programar para los mediodías, ayer no se pudo hacer y esta mañana todavía hay zonas en las que, a las once, aún no había vuelto el

suministro. A esto se une el viento de levante que sopló con fuerza ayer en la costa e interior de la Comunidad, resecando aún más los cultivos”.

Y después del apagón, ¿qué?

Las consecuencias del apagón se van a dejar sentir igualmente en el sector agrario también a posteriori. Así, la falta de luz ha ocasionado pérdidas en los trasplantes del invernadero al campo realizados ayer por la mañana en zonas de Cádiz y el Bajo Guadalquivir. A las 12.35 se paralizaron las estaciones de bombeo, y en ese momento se estaban plantando tomates, pimientos, calabaza, y boniatos, plantas que requieren de riego del cepellón y riego inmediato. Debido al corte eléctrico esas plantas sufrieron las elevadas temperaturas y sobre todo del viento de Levante, causando pérdidas del 40 y el 50% de las plantas, según Diego Bellido, responsable de Productos Transformados de COAG Andalucía. Y es que los agricultores que estuvieran plantando su cultivo ayer por la mañana y que no hayan podido acometer el riego del mismo, completando así la fase de siembra, podrían estar enfrentando importantes pérdidas de producción.

Por otro lado, COAG Andalucía muestra su preocupación por los daños que se puedan haber ocasionado en los sistemas de riego o maquinaria agrícola, tanto de forma directa a través del corte del suministro, como de manera indirecta, durante la reconexión de la luz. En concreto, los programadores y los sistemas de control de clima que incluyen las maquinarias de riego y otros sistemas electrónicos, pueden estar viéndose afectados por la situación llegando a producirse su deterioro, parcial o total.

Tanto en el primer como en el segundo caso, COAG Andalucía advierte de la necesidad de realizar un ‘Informe de Daños’ para poder reclamar a posteriori los daños sufridos, un acto administrativo que puede ser gestionado acudiendo a la oficina de COAG más cercana, donde los servicios técnicos de la organización se encargarán de cursar el trámite.