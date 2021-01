El método infalible para dejar de fumar y no engordar en el intento

La actual es una época de estrés. En la que, si se está confinado, aumenta dicha sensación a grandes límites. El tabaco suele ser una 'opción' para pasar el tiempo. Pero, además de por el motivo económico, la salud también es un buen 'aliciente' para poder dejarlo. Y es cuando, en la mayoría de los fumadores, ponen como excusa que aumentarán de kilos una vez dejen de tener una colillla en la mano y en la boca. El estrés, al no poder soportarlo con cigarrillos, se pasa a la comida. Más bien, al 'picoteo' entre horas. Entre comidas. Picar lo que hay sin un control.

María Dolores Rubio Escobar (nutricionista y dietista) da unas pautas para que se pueda dejar de fumar y no engordar en el intento. Que lo segundo no se ponga como excusa para no dar el paso y acabar con lo primero. En la sección 'Anda y come', de Deportes COPE Almería, Rubio Escobar ha señalado algunos aspectos para que la persona que decida ponerse 'manos a la obra' y apartar el tabaco de su vida, además, pueda tener una vida más saludable en cuanto a la alimentación. Que todo vaya de la mano.

AUMENTO DE LIQUIDOS

Entiende como algo clave el "aumento de los líquidos como el agua, gazpacho, salmorejo o cremas y sopas". También, en lo sólido, que los alimentos estén en "grandes trozos. Así será más trabajoso masticarlos y eso ayudará a que nos podamos sentir más saciados".

Todo sin olvidar que "al dejar el tabaco, las comidas tiene un mejor sabor. Porque el sentido del olfato vuelve a ser normal. El aliento, cabello y ropa huele mejor" para el protagonista de la historia.

Como también se beneficia para aquellas personas que quieren "verse mejor". Con "la piel menos arrugada y de más calidad. Desapareciendo el amarillo en los dientes". Sin olvidar que todo se puede (y debe) complementar con "un mejor ejercicio físico". Algo que es "fundamental para la vida diaria".