La ambición final del Almería da lo mismo de siempre en Fuenlabrada (1-1)

Segundo empate seguido de la UD Almería (tercero si se cuenta el del martes en Copa del Rey) en la Liga SmartBank. En un partido, el celebrado en Fuenlabrada, en el que los de Rubi sumaron un punto aunque pudieron ser los tres. Porque los rojiblancos almerienses, tras haber encajado el gol de Zozulia, fueron decididamente a por el encuentro. No solamente a por el empate, que lograron por medio de Juan Villar, lo fue también a por una victoria que no pudieron lograr finalmente.

La ambición de este líder de la Liga SmartBank dio como resultado final el mismo que en las dos campañas anteriores cuando el Almería ha visitado el Fernando Torres. Marcador en tablas y un punto para cada uno. Con un desarrollo de los partidos que, en líneas generales, ha sido un calco de los dos anteriores. Porque el Fuenlabrada se adelantó en el marcador, para ver la reacción de la UDA y sumar, finalmente, el empate. Eso sí, en las dos campañas anteriores las igualadas fueron sobre la bocina. Esta tarde de sábado, el gol rojiblanco llegó con tiempo todavía por delante. Quedaba ver, por tanto, si los de Rubi, asentados en el liderato de la Liga SmartBank, lo daban por bueno o, por el contrario, arriesgaban para buscar los tres. Fue lo segundo, con el mismo resultado que los dos años anteriores.

IBÁN SALVADOR, PROTAGONISTA

Como es ya 'costumbre', el centro de atención fue Ibán Salvador. El centrocampista del Fuenlabrada, que la pasada campaña 'expulsó' a Sadiq Umar, estuvo cerca de hacer lo propio ya en el inicio con el nigeriano. Esta vez, Pulido Santana no 'cayó' y dejó seguir la jugada. Eso sí, el '6' local forzó una amarilla a Samú Costa y otra a Babic. Se fue en la segunda parte lesionado, en una acción que no se señaló ni falta porque no la hubo.

En cuanto al choque, la primera parte fue de 'picar piedra'. En la segunda, el Fuenlabrada aprovechó, casi, la única ocasión que tuvo. El Almería, por debajo en el marcador, movió banquillo y metió a Juan Villar y Arnau Puigmal. Los dos revolucionaron el partido. Tanto que el primero marcó en su estreno goleador esta campaña en Liga (tras hacerlo el martes en Copa), mientras que el segundo tuvo en sus botas la opción de haber marcado un pase de Sadiq.

AMBICIOSO

Tras la igualada, Rubi fue ambicioso y metió a Dyego Sousa y a Lazo. Quería los tres puntos. Quería poder seguir aspirando a los 50 puntos al final de la primera vuelta. Nada de ello lo logró, pero sí quedó el poso de un líder que no se conforma con sumar y que quiere los tres de cada partido.

La próxima jornada será, para el Almería, el sábado 11 de diciembre a las 18.15 horas. El rival será un Real Zaragoza que juega este lunes ante el Eibar. Una 'mano' de los maños ante los armeros le daría el campeonato de invierno a los de Rubi a falta de dos jornadas para acabar la primera vuelta. Eso no da el ascenso, pero suele ser habitual que el que lo logra termine subiendo a la Liga Santander.