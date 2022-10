Almería Western Film Festival se celebrará del 28 al 31 de octubre como el gran evento del cine wéstern

La 12 edición de Almería Western Film Festival (AWFF) se celebra del 28 al 31 de octubre de 2022 en Tabernas y los poblados el oeste Oasys MiniHollywood, Fort Bravo Texas Hollywood y Western Leone, en un año en el que se amplían los espacios para el encuentro con el público. Se proyectarán seis largometrajes, cuatro documentales y 23 cortometrajes que ofrecerán una visión global del wéstern actual a nivel internacional.

En el Patio del Mandarino de la Diputación de Almería ha tenido lugar la presentación de esta edición. El acto ha estado presidido por la diputada de Cultura, Almudena Morales, el delegado territorial de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía en Almería, José Ángel Vélez, el alcalde de Tabernas, José Díaz y el director del festival, Guillermo de Oliveira.

Además, han estado presentes representantes de las entidades colaboradoras, patrocinadores y asociaciones que año tras año renuevan su compromiso con este certamen que se posiciona como el gran evento del cine wéstern europeo.

La diputada de Cultura y Cine, Almudena Morales, ha destacado que el Almería Western Film Festival, es uno de los eventos más importantes para la provincia porque “su singularidad nos pone en el foco nacional de los festivales de cine que se llevan a cabo en nuestro país. Este Festival cumple con varios objetivos, como es la puesta en valor del legado cinematográfico de Tabernas y también da muestra de la evolución de la industria audiovisual en Almería, que cada vez es más importante para la economía de la provincia”.

Además, la diputada provincial ha incidido en la importancia que tiene el apoyo de la Diputación a este festival para seguir potenciándolo: “junto al Ayuntamiento y la Junta de Andalucía, somos los mejores aliados para que este festival siga creciendo como lo viene haciendo en los últimos años. Espero que los almerienses y todos los que vengan de fuera lo vivan con el mismo entusiasmo que nosotros”.

El delegado de Turismo, Cultura y Deporte ha destacado que “con esta nueva edición del festival posicionamos a Tabernas y Almería como destino turístico y foco de atracción de la industria cinematográfica para el desarrollo de nuevas producciones, que, sin duda, fomentan nuestra economía”. De esta forma, tal y como ha afirmado Vélez, “desde el Gobierno andaluz, a través de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, existe un apoyo incondicional a este festival y al sector del séptimo arte como es el cine que tanto aporta a nuestra provincia”.

La Sección Oficial de Largometrajes Wéstern incluye seis largometrajes de España, EEUU, Costa Rica, Bolivia y Canadá. “Podrán verse por primera vez en la provincia de Almería, en el caso de ‘Quantum Cowboys’ o ‘Borrego’ hablamos de estreno nacional. Nunca ha sido nuestra prioridad tener estrenos absolutos porque la envergadura del festival lo impide, pero es un logro enorme conseguir seis películas tan diferentes, representadas casi todas ellas por sus directores o su equipo artístico y que además sean una novedad para el público local. Todas son películas extraordinarias y cualquiera puede ganar el premio”, explica el director del festival Guillermo de Oliveira.

En cuanto a los homenajes, a los ya anunciados premios ‘Leone in Memoriam’ a los actores Bud Spencer y ‘Tabernas de Cine’ a Gianni Garko, se unen ‘Desierto de Tabernas’ a Carlos Rosado Cobián, presidente de Spain Film Commission; premio ‘Spirit of the West’ al director Víctor Matellano; y premio ASFAAN a la empresa de turismo y cine Malcamino’s.

El alcalde de Tabernas, José Díaz ha destacado el esfuerzo y el trabajo que durante más de dos décadas llevan ejerciendo Cristina Serena y Plácido Martínez. “Juntos han desarrollado una iniciativa empresarial de turismo y cine de gran éxito como es Macalcamino’s. Han sido pioneros en facetas muy variadas como la localización y permisos de rodajes, rutas a caballo y turismo en el Desierto de Tabernas”, argumenta.

ACTIVIDADES PARALELAS

La programación de AWFF 2022 se completa con una serie de actividades paralelas como la presentación del libro de Daniel Lorenzo, ‘¡Más fuerte, muchachos!’, el primer ensayo en castellano sobre la vida y obra de los actores Bud Spencer y Terence Hill. Además, siete miembros del blog ‘El quinto libro’ presentarán su obra ‘La mano del muerto: Distopía, volumen II’. Una antología de relatos ambientados en el más oscuro, violento y sinuoso salvaje Oeste.

Almería Western Film Festival contempla otra serie de actividades como la IX Ruta de la tapa, el V Concurso de Decoración de Escaparates y el VIII Concurso de Caracterización, todos ellos de temática wéstern. La Agrupación Musical San Indalecio de la Cañada, la cantautora Grex, el artista local Yanye Hernández y las bandas Fernando Rubio & The Inner Demons y La Rosa Negra ambientarán con su música los diferentes eventos durante las jornadas.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Además, el festival contará con actividades destinadas al público infantil con los espectáculos ‘El salvaje Oeste’ de Mini Teatro para niños, el Mago Pablo y un cuentacuentos, así como los tradicionales paseos en burro y carro por las calles de Tabernas.

José Díaz ha agradecido el apoyo de los poblados para la celebración cada año del festival, administraciones autonómica y provincial, así como a las empresas privadas que demuestran su compromiso con Almería Western Film Festival para que siga creciendo y se consolide como el gran festival del cine wéstern europeo.