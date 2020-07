La UD Almería le toma gusto a ponerse piedras en el camino (1-0)

Por si quedaba alguna duda, la UDA ha demostado, otra vez más, que le ha tomado 'gusto' a eso de ponerse piedras en su propio camino en el intento de lograr el ascenso a la Liga Santander. Porque de otra manera no se entiende la derrota cosechada por los rojiblancos en Montilivi frente al Girona de Francisco (1-0). Un partido que se ha resuelto por un penalti absurdo (otra vez más) de un David Costas que ha protestado la decisión del colegiado, como hizo en Miranda de Ebro, cuando la falta del central gallego del Almería era muy clara (como en Miranda de Ebro). El lanzamiento, transformado por Stuani (máximo goleador de la Liga SmartBank), dejó los tres puntos en favor de un equipo, el del almeriense Francisco, que se coloca a uno del Almería y que deja a los de Mario Silva (o Nandinho, para hacerlo oficial) a cuatro puntos del ascenso directo.

SORPRESA EN EL ONCE INICIAL

El choque, entre dos de los tres equipos con el presupuesto más alto de la competición, se presentaba con la presencia de Romera en el lateral derecho. El valenciano entraba en lugar del sancionado Iván Balliu. Parecía que el que jugaría sería Francis, pero el fichaje del mercado de invierno se quedó en el banquillo y lo hizo un Romera que llevaba meses sin ser titular y, prácticamente, sin jugar. Se notó su inactividad en un choque en el que, además, no se pudo contar con Corpas, fuera de la convocatoria en el último momento. Por lo que, como extremo diestro, estuvo Fran Villalba, sin ser su posición natural. Quizás todo ocurrió en el peor día, porque Mojica (lateral izquierdo del Girona) no paró de subir su banda. A Fran Villalba le costaba bajar. Y Romera estaba más pendiente de un Samu Sáiz que se iba para el centro, dejando una auténtica autopista para su compañero. Solamente las malas decisiones del americano evitaron males mayores en el primer tiempo para los almerineses.

DAVID COSTAS 'ENCIENDE' LA HOGUERA PROPIA

Unos males que ya vendrían en el segundo tiempo. Cuando mejor estaba el Almería en el terreno de juego. Cuando el balón era más para los de Mario Silva (Nandinho, oficialmente). Cuando Darwin Núñez veía a sus compañeros más cerca y acercándose a la portería de Asier Riesgo. Cuando todo esto estaba así, David Costas que cogió la mecha y, como si fuera en una 'noche de San Juan', quemó la hoguera con las maderas de la UDA. Solamente bastó que Stuani agradeciera el detalle, de penalti, para comerse toda la carne y pescado que había en la barbacoa.

La acción del central gallego evidenció, como ocurriera en Miranda de Ebro, que en su subconsciente ve algo que realmente no pasa. Porque en casa del Mirandés protestó, tanto en el campo como en las declaraciones, de una manera muy grave la decisión tomada por el colegiado de señalarle penalti en el último segundo del partido. Lo llamó de varias formas. Todas negativas. En Montilivi, cuando el árbitro del encuentro determinó que había hecho penalti a Valery, también le protestó. Incluso, en la parada para la hidratación, que se produjo instantes después. Y la jugada no tuvo ninguna discusión. El balón le era franco. Valery no llegaba. Pero, en el salto, David Costas soltó el brazo y le dio en la cara al canterano del Girona. El árbitro, a dos metros de la jugada, no dudó en señalar la pena máxima.

PENA MÁXIMA

La pena máxima que está pasando la UDA en las últimas jornadas. Porque, tras ganar en La Romareda al Real Zaragoza (0-2), los rojiblancos únicamente han sido capaces de sumar una victoria. En el último minuto frente al Sporting de Gijón (1-0), con gol de César de la Hoz. En lo demás, empate en Miranda de Ebro (2-2), cuando se podía haber logrado la victoria. Derrotas frente al Alcorcón (0-1), que supuso la destitución de José María Gutiérrez como entrenador. Y las dos últimas citas que han acabado sin sumar nada. El Tenerife se llevó los tres puntos del Estadio de los Juegos Mediterráneos (1-2), tras haberse adelantado el Almería en el marcador y ver que los insulares le remontaban por medio de Luis Milla (penalti) y Bermejo, en el último minuto por no saber aguantar un punto que, ahora, podría ser oro.

TODO SE COMPLICA

Porque tras la derrota en Montilivi, las posiciones de ascenso directo están ya a cuatro puntos. El Huesca, por tanto, le saca ya más de un partido de ventaja, con tres jornadas por disputar. Como también se ha complicado mantener la cuarta plaza. Cierto que el Real Zaragoza no pasó del empate en Tenerife, y el tercer puesto está a dos puntos, pero el Girona se ha puesto a uno del Almería. El Rayo Vallecano, próximo rival de la UDA (lunes, 19.30 horas) en el Estadio de los Juegos Mediterráneos, se ha colocado sexto, con cuatro puntos menos que los rojiblancos almerienses. Mientras que el Elche (séptimo) está a cinco puntos de los de Mario Silva (Nandinho, de manera oficial).