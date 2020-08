La UD Almería tendrá que remontar para seguir soñando (1-0)

Toca remontar. Es el resumen más corto que se puede hacer de la derrota (1-0) de la UDA en Montilivi. Ante un Girona que ha aprovechado una de sus ocasiones para ganar el partido y viajar este domingo a Almería con ventaja en la eliminatoria. La que deberá recortar el cuadro almeriense si quiere estar la próxima semana en la final del playoff de ascenso, ante el ganador del Elche-Real Zaragoza (0-0).

Si el resumen de lo sucedido en tierras catalanas ya es un poco más amplio, todo viene condicionado por las ocho bajas con las que se presentó el cuadro de José Gomes, que debutó con derrota al frente del banquillo rojiblanco, ante el Girona. Se sabían dos (por Covid-19) y una última porque el club había preferido dejar en el hotel de concentración en Almería a otro componente del plantel que había dado un resultado 'anómalo' en la PCR del martes. Pese a que, en las dos siguientes había dado ya negativo, la entidad prefirió, por precaución, que no viajara con el resto del plantel. Como tampoco lo hicieron otros cinco que, de manera oficial, no se había anunciado que estaban lesionados. En total, Fernando, Francis, Juan Ibiza, Jonathan, Coric, Aguza, Juan Muñoz y Kaptoum fueron los que no viajaron. Algunos, parte fundamental del bloque durante toda la temporada.

Con todo esto, el planteamiento del preparador portugués fue el de que pasara lo menos posible en el partido. Que los minutos fueran transcurriendo hasta ver si se podía aprovechar alguna contra. Mientras, hacer el trabajo defensivo con el fin de que los de Francisco no se sintieran cómodos para poner en peligro a la puerta defendida por Antonio Sivera. Y pasó la mitad de lo pensado. Al menos, en cuanto al marcador.

En defensa, cierto es, el Almería no tuvo que ver que su guardameta tuviera que realizar intervenciones de mucho mérito. Sí hubo muchos centros laterales, pero sin encontrar un remate claro. Todos buscando a un Cristian Stuani que es el máximo goleador de la temporada y que ha sumado más de la mitad de los goles de todo el Girona. En el área contraria, solamente una carrera de Darwin Núñez que poder llevarse a la boca. Pero su pase atrás no encontró a ningún compañero. Algo que se convirtió en habitual en los pocos balones que le llegaron al uruguayo para que tuviera ventaja sobre los centrales. Porque, cuando podía controlar, tenía que hacer la guerra por su cuenta ante un mínimo de cuatro gerundenses, antes de que se le acercara la ayuda de Lazo o Fran Villalba.

CAMBIO DE ESCALETA

Sin moverse el marcador se llegó al descanso. En la reanudación, todo pareció cambiar. En menos de un minuto, el Almería tuvo dos llegadas a la portería de Asier Riesgo. La primera con un remate muy alto de José Carlos Lazo. La segunda con una combinación entre el gaditano y Darwin Núñez, que le llegó a César de la Hoz. Su lanzamiento fue detenido por el veterano cancerbero local. Fue el único disparo entre los tres palos de la UDA en todo el partido.

Porque cuando mejor estaba el Almería, entre Borja, Samu Saiz y Stuani se inventaron una jugada que acabó con el gol de la victoria. Demostrando que no se defiende mejor por tener más defensas. La acción fue en la frontal del área con un pase por arriba de Borja para que Samu Saiz, rompiendo el fuera de juego, tocase para atrás y encontrar al uruguayo que sigue muy fino ante el gol.

El 1-0 dejaba la duda de si el Girona se iría decididamente al ataque o si, por el contrario, el Almería buscaría el empate a toda costa. Pues no fue ni una cosa ni la otra. Los dos seguían teniendo claro que no debían pasar muchas cosas en su área. José Gomes hizo cambios, para poner en el campo un once más parecido a lo que se podía pensar que sería el planteamiento y los jugadores de inicio. Francisco, por su parte, aguantó más y exprimió a los que fueron titulares. Para, en los últimos minutos, hacer un pacto de que ya estaba bien y que todo se decidiría en el Estadio de los Juegos Mediterráneos este próximo domingo (19.00 horas) y poner el nombre del finalista de esta parte del cuadro del playoff de ascenso a la Liga Santander.