UD Almería-Sevilla FC (0-1): Mi confianza

El Almería ha quedado eliminado de la Copa del Rey. La derrota ante el Sevilla (0-1) ha dejado a los de José Gomes sin el billete para las semifinales del torneo copero. Un palo en el presente. También para las ilusiones que se había creado el club de poder poner su nombre entre los cuatro mejores equipos de esta competición. Una derrota que se ha producido ante un cuadro, el hispalense, que ha puesto en liza a un equipo, junto a los cambios, que bien podría ser el que juegue los octavos de final de la Champions, la final de Copa o el partido decisivo, en la Liga Santander, para lograr su clasificación europea de cara al siguiente ejercicio.

Enfrente, una UDA que dispuso de salida al equipo que se había medido de inicio, una semana antes, a Osasuna. Con la entrada de Ramazani por un Appiah que ha sido cedido al Lugo. Los que, por tanto, se habían ganado el derecho de poder jugar ante un equipazo como el Sevilla de Julen Lopetegui. Y aguantaron con el marcador sin moverse hasta el minuto 66. Justo cuando ya estaban preparados para saltar al campo Umar Sadiq y José Corpas. En ese instante, Lucas Ocampos logró el único gol de este partido. Tras cabecear un pase de Suso, que había salido pocos minutos antes para 'desnivelar' el choque.

DERROTA DOLOROSA

Esta derrota, dolorosa por no haber podido lograr el pase a semifinales, sí que pudo hacer como propia la canción de Luz Casal que ilustra esta crónica. "Mi confianza" es el título. Justo lo que ha logrado José Gomes con toda su plantilla. Especialmente con los que han saltado de inicio contra el Sevilla. Porque, al medirse al cuadro de Julen Lopetegui, están más que capacitados para poder jugar en el tramo decisivo del campeonato liguero. Como ya han hecho en otras jornadas ligueras. La llamada 'unidad B' ha mantenido un pulso ante uno de los clubes que más capacidad competitiva están demostrando en Europa.

Así que, cuando José Gomes los necesite, la 'confianza' será máxima. Como José Gomes les ha demostrado. 'Nunca perderé mi confianza en ti', les habrá dicho con hechos. Porque sabrán 'cómo ayudar'. Si alguno de los más titulares en Liga no puede estar, 'tendría en ti algo en lo que creer'. Hechos demostrados por las dos partes. Teniendo 'la calma y la paz'. Sabiendo 'qué hacer' en cada momento. Si los jugadores son llamados lo serán porque el técnico sabrá que 'nunca me traicionarás ni me dejarás'. Si los llama no es por no tener a nadie más. Lo será 'por la confianza en ti'. Muy 'lejos de la traición' que podría haber supuesto haberle dado el premio de jugar ante el Sevilla al bloque liguero. Porque si alguien se ha ganado el medirse a los Rakitic, Kounde o Suso han sido los que han saltado esta noche de martes en el Estadio de los Juegos Mediterráneos. Un premio por el trabajo hecho y por la confianza en lo que podían hacer ante los de Lopetegui.

MANTENERSE EN PIE

Quizás esta noche haya sido un 'tiempo inútil y gris' para muchos. Por aquello de haber perdido y no haber puesto, de salida a los Sadiq, Cuenca o Samú Costa, que tuvieron sus minutos después. Pero para José Gomes y para toda la plantilla (unos y otros) ha servido para que tengan claro que, por muy difícil que sea la prueba, el Almería 'puede mantenerse en pie'. Juegue el que juegue. Por mucho que la entidad del oponente sea la de 'un veneno mortal'. Que no todos serán el Sevilla.

Honores a la Copa. La Liga ya es lo único en el camino.