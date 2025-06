Almería reestrena la Plaza de la Constitución como símbolo “de identidad, unidad y futuro compartido”

Almería ha vivido una jornada histórica con la inauguración de la renovada Plaza de la Constitución o Plaza Vieja tras completarse las obras de urbanización que han supuesto una inversión municipal de 2.705.517,85 euros y la transformación integral de una de las zonas más emblemáticas del Casco Histórico. La actuación, promovida por el Ayuntamiento de Almería, culmina un proceso de renovación integral iniciado hace 25 años, desde la firma de un primer convenio de colaboración con la Junta de Andalucía, dirigido a la rehabilitación de las Casas Consistoriales.

El acto ha congregado a ex alcaldes, autoridades locales y provinciales, representantes de todos los grupos políticos, asociaciones vecinales y colectivos de la sociedad civil, en un evento presidido por la alcaldesa, María del Mar Vázquez, quien ha manifestado que “tras décadas de esfuerzo, dedicación y paciencia, hoy culmina un proyecto largamente anhelado: la reforma integral de nuestra querida Plaza Vieja, el corazón vivo del Casco Histórico de Almería y puerta de entrada al Ayuntamiento”, ha afirmado la alcaldesa.

“Esta plaza ha sido testigo de la Historia con mayúsculas y también de miles de historias cotidianas que han tejido la identidad almeriense. Hoy, al devolverle su esplendor, honramos su legado y reafirmamos que la historia no se entiende sin mirar al futuro”, ha destacado Vázquez reclamando que “la Plaza Vieja no es de ningún partido ni grupo. Es patrimonio común de todos los almerienses. Su nueva imagen no solo embellece nuestro Casco Histórico, sino que se convierte en símbolo de unidad, servicio público y futuro compartido”, ha señalado.

Durante su intervención, la regidora ha destacado el papel de las diferentes generaciones que han transitado este emblemático espacio, agradeciendo especialmente el trabajo de los equipos técnicos municipales, del estudio Ordaz Arquitectura y de la empresa Albaida Infraestructuras, artífices de la ejecución de esta ambiciosa reforma extendida también a la calle Marín, en un ámbito de actuación que alcanza una superficie de 4.205,64 m².

El proyecto se ha enfrentado al reto de conservar elementos clave como los históricos ficus y el Monumento a los ‘Coloraos’, integrándolos en un diseño funcional, accesible y de gran valor estético.

Esta inauguración culmina el proceso de rehabilitación iniciado con las Casas Consistoriales, inauguradas en julio, y refuerza el eje patrimonial que une la Alcazaba, San Cristóbal, el Ayuntamiento y el Parque de la Hoya, generando un recorrido de identidad histórica y modernidad urbana.

“Ojalá esta plaza, que ha quedado preciosa, nos ilumine a todos como el Sol de Villalán que brilla bajo nuestros pies”, ha concluido la alcaldesa, felicitando el resultado de la actuación y las posibilidades que a partir de hoy se abren para este renovado espacio.

Valoraciones

En el turno de intervenciones de las autoridades, la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, Aránzazu Martín, ha afirmado que “la Plaza de la Constitución, aunque para muchos seguirá siendo siempre la Plaza Vieja, no es solo una localización geográfica en el corazón de nuestra capital. Es el lugar donde late, generación tras generación, la vida de los almerienses. Aquí hemos convivido, protestado, celebrado y llorado. Aquí hemos crecido y hemos enseñado a crecer. Este espacio ha sido testigo de nuestro pasado y será, sin duda, protagonista de nuestro futuro”.

Martín ha reconocido que, durante años, este proyecto encontró dificultades que lo fueron relegando. “Por eso es motivo de orgullo que, con la colaboración leal entre administraciones, Ayuntamiento de Almería y el Gobierno de la Junta de Andalucía, hayamos sido capaces de retomar el impulso y culminar esta recuperación definitiva de las Casas Consistoriales como elemento fundamental de esta Plaza”, ha añadido.

La delegada del Gobierno ha concluido recordando que “la inauguración de las Casas Consistoriales tras su rehabilitación por el presidente de la Junta de Andalucía, en julio del pasado año, supuso un paso decisivo. Un edificio histórico, símbolo de la representación de la ciudad desde 1756, cuya restauración formó parte del Programa de Rehabilitación de Edificios de Interés Arquitectónico del Gobierno andaluz”.

Por su parte, el subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, ha puesto en valor que “hoy celebramos no solo la renovación de un espacio urbano, sino la recuperación de un punto de encuentro, de convivencia y de identidad”. Ha añadido que “se trata de un espacio y un entorno renovado que va a conservar, con todo el respeto y dignidad que merece, el monumento a Los Coloraos, símbolo de libertad y memoria democrática”.

El presidente de la Diputación Provincial, Javier A. García, ha querido destacar la importancia de esta actuación y ha afirmado que "esta inauguración se une al proyecto integral de recuperación e impulso al casco histórico de Almería con la

creación de un concepto de ciudad homogéneo y moderno, con atractivos turísticos, históricos, patrimoniales y culturales, que abarca desde el MUREC con la recuperación del antiguo Hospital Provincial, y que llega hasta el Parque de la Olla con todo comunicado. Porque en este concepto destaca una idea que todos los aquí presentes compartimos: Haciendo ciudad hacemos provincia, y haciendo provincia hacemos Andalucía y España. Y en ese objetivo la ciudad de Almería, todas las instituciones y almerienses tendréis a la Diputación a vuestro lado para hacer realidad los grandes proyectos de nuestra tierra".