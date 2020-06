Almería estrena La Hoya como espacio escénico para el Cooltural Go! con Amaral, 091, Carolina Durante...

En el día en el que se ha cerrado el plazo para participar en el Circuito Municipal de Música y Artes Escénicas de Almería ‘re-activaCultura20’, que también tendrá una amplia gama de fechas y propuestas, el alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, ha presentado una importante colección de citas culturales y musicales para los próximos meses de julio, agosto y hasta mitad del mes de septiembre. “Serán más de 40 fechas sumando todas las iniciativas de Cooltural Go!, que es la adaptación que dijimos que íbamos a hacer de Cooltural Fest, y también los artistas que vamos a traer durante nuestro verano cultural. Porque si ‘Almería Es Cultura’, como dice nuestro lema, también lo será en estos meses aunque las circunstancias nos obliguen a hacer las cosas de otra manera”, ha afirmado el alcalde.

Pero la gran cantidad de marcas en la agenda del calendario no es la principal novedad de esta presentación, sino el gran hecho diferencial para la programación de verano es que la remozada zona de La Hoya se convertirá en espacio escénico para todo el verano, albergando las principales citas. “Un uso que cuenta ya con el aprobación del Área de Urbanismo, como del CSIC y de la Junta de Andalucía y que redescubre un enclave mágico para una ciudad como la nuestra, que quiere seguir creciendo y que quiere disfrutar de su patrimonio integrado en el día a día de su actividad”, ha dicho el alcalde, que ha estado acompañado por el concejal del Área de Cultura y Educación, Diego Cruz.

De esta manera, se cumple uno de los principales propósitos de la actuación. En palabras de Fernández-Pacheco, “completamos lo que dijimos con esta actuación: damos valor a un lugar antes sombrío, lúgubre y poco transitado, convirtiéndolo en un nuevo espacio para los almerienses, con un gran valor patrimonial, cultural y turístico y que, dada sus características, nos ayudará a cumplir las medidas de seguridad sanitarias que se establezcan con el paso de las semanas para los espectáculos en directo”.

COOLTURAL FEST SE TRANSFORMA EN COOLTURAL GO!

Hasta 25 días de actividades se desarrollarán este verano bajo la firma de Cooltural Fest. Porque aunque el festival, referente ya en el calendario de grandes eventos musicales de España, no pueda desarrollar su tercera edición con normalidad este verano no significa que ‘los coolters’ no tengan propuestas por su parte, adaptadas a las circunstancias, con el trabajo conjunto una vez más del Ayuntamiento de Almería y su Área de Cultura y Crash Music.

“Cooltural Go! es la adaptación de Cooltural Fest a un ciclo de conciertos y espectáculos que tendrá lugar del 17 de julio al 13 de septiembre con aproximadamente 25 eventos que se realizarán en distintos escenarios de la capital, como la Ruta Gastromusical, que pasará por Plaza Pablo Cazard, Calle San Francisco, Calle Trajano, Plaza San Pedro o Plaza Manuel Pérez García,, o los conciertos más destacados del ciclo, que serán en Plaza Vieja y en el espacio escénico de La Hoya”, indica el primer edil.

Entre los nombres más destacados: Miss Caffeina (que abrirá el ciclo el 17 de julio, Plaza Vieja), Amaral (12 de septiembre, La Hoya), Viva Suecia (30 de agosto, La Hoya), Coque Malla (22 de agosto, La Hoya), 091 (20 agosto, La Hoya), Carlos Sadness (30 de julio, Plaza Vieja), Carolina Durante (15 de agosto, La Hoya), El Kanka (21 de agosto, La Hoya), Rayden (13 de agosto, Plaza Vieja), Antílopez (9 de agosto, Plaza Vieja) o Guitarricadelafuente (11 de septiembre, La Hoya), entre otros. Como cierre multidisciplinar, unas jornadas sobre discapacidad, diversidad e igualdad en la industria musical del 4 al 7 de octubre.

AFORO REDUCIDO EN UN AMBIENTE ÍNTIMO

Los conciertos se desarrollarán en un formato más íntimo, inclusivo y cercano con un aforo muy limitado y se cumplirá minuciosamente con la normativa vigente para la fecha, tal y como se hizo hace unos días con la celebración del Día de la Música, cumpliendo las medidas de distanciamiento de las sillas, habilitando gel hidroalcohólico o contando con equipos de desinfección.

Sobre la venta de entradas, Diego Ferrón de Crash Music SL, ha explicado que durante todo el martes, 30 de junio, “dado que el aforo será reducido, adaptándonos a las circunstancias, los ‘coolters’ que tengan su abono recibirán un correo mediante el que podrán comprar las entradas que deseen como un gesto exclusivo por su confianza y apoyo al festival. Será el día 1 de julio cuando estén a la venta para todo el público”

Además, Cooltural Go! seguirá la misma senda que Cooltural Fest y su línea inclusiva ‘Music For All’, aumentándolas en mayor medida porque todos los conciertos contarán con intérprete de lengua de signos, habrá medidas para las personas con discapacidad auditiva, como mochilas o audífonos especiales, y por supuesto espacio para personas con movilidad reducida.

AVANCE DEL RESTO DE PROGRAMACIÓN

Pero los almerienses y los turistas que quieran disfrutar de la ciudad y de sus espectáculos en directo en la época estival, no solo tendrán las propuestas de Cooltural Go!, sino también un amplio abanico de opciones de la mano de la programación de verano del Área de Cultura.

Entre ellos, nombres propios referentes en sus géneros como Ara Malikian, la Orquesta Ciudad de Almería, Los Morancos, Carlos Latre, Pablo López, Antonio José, Mikel Erentxun, Revólver, Miguel Poveda, Dorantes o José Mercé. “Una lista que crecerá en los próximos días, cuando les presentemos el calendario completo de todas y cada una de las citas”, ha señalado el alcalde.

Además, la Banda Municipal, tras un exitoso ciclo de conciertos virtuales en las semanas de confinamiento, se reencontrará con su público en el mes de julio con diez conciertos, que serán en la Plaza Vieja y también en los barrios: Parque Nicolás Salmerón, Anfiteatro, Cruz de Caravaca, La Cañada, Costacabana o la zona de Torrecárdenas