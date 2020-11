Almería: Cuando la 'normalidad' son 250 nuevos positivos

La semana comienza en la provincia de Almería, en cuanto a los datos referentes a la incidencia de la COVID-19, con el peor dato en cuanto a hospitalizaciones actuales. Cierto es que la Junta de Andalucía ha confirmado únicamente cuatro nuevos ingresos, con dos en la UCI, pero que suponen, al ver los que están ingresados en este lunes, que la cifra total sea de 121 hospitalizados, de los que 27 se encuentran en cuidados intensivos. Unos datos que no se recordaban en los distintos centros.

Aunque pudiera parecer un dígito muy elevado, que lo es, no es menos cierto que es el de menor cuantía en toda Andalucía. De ahí que, en las últimas horas, se ha apuntado, por parte de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, que está encima de la mesa la opción de trasladar a enfermos de COVID-19 desde la provincia de Granada hasta la almeriense. El motivo no es otro que el hecho de que en la provincia vecina haya un total de 843 hospitalizados, de los que 113 están en la UCI. No es la primera vez que esto se desarrolla, siendo Almería el destino de otros pacientes. Por ejemplo, la pasada semana fueron trasladados desde Melilla varios ingresados en cuidados intensivos. Entre las dos provincias más orientales de Andalucía, las otras seis están desde Huelva (161 y 15) hasta Sevilla (857 y 111), pasando por Córdoba (319 y 45), Cádiz (326 y 46), Jaén (341 y 46) y Málaga (367 y 55).

4.500 CASOS ACTIVOS

Todo tras confirmarse este lunes un total de 248 nuevos positivos, que solamente han sido 'nivelados' por los 48 curados. Es decir, la semana empieza con 200 nuevos casos activos. Una cifra total que llega ya a los 4.500 en toda la provincia de Almería. Cifra más elevada desde que se tienen los datos de la COVID-19. En la comparativa, Almería es la segunda con menos nuevos positivos, solamente superada por Huelva (112), mientras que es la última en cuanto curados.

Los datos de Andalucía son los siguientes: Huelva (112 y 62), Cádiz (485 y 505), Córdoba (312 y 261), Granada (451 y 275), Jaén (385 y 127), Málaga (293 y 282) y Sevilla (1.043 y 711). Como se puede comprobar, solamente Cádiz cuenta con más curados que nuevos positivos.