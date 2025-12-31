Almería celebra por adelantado el Año Nuevo con sus 12 tomates de la suerte

La Plaza Vieja de Almería ha sido el escenario de una de las jornadas más multitudinarias de la Navidad con la celebración de la segunda edición de Los 12 Tomates de la Suerte. Miles de almerienses y visitantes se han congregado para anticipar las campanadas de Año Nuevo de una forma original, sustituyendo las uvas por tomates cherry. El evento ha convertido la Plaza de la Constitución, recientemente remodelada, en el epicentro del ambiente navideño, con una atmósfera festiva y familiar.

Un homenaje al producto local

En total, se han repartido 6.000 bolsas de tomate cherry, casi el doble que en la primera edición, lo que confirma la consolidación de la propuesta. La iniciativa, impulsada por la Cofradía del Tomate y la Asociación Almería Gastronómica, rinde homenaje a uno de los productos más representativos de la provincia. El tomate repartido ha sido el Lobello de Caparrós, galardonado por octavo año consecutivo como ‘Sabor del Año’.

Con esta celebración, Almería reivindica su posición como capital del tomate. Según datos de Coexpal, la provincia es la principal productora de España y la quinta del mundo, con 750.000 toneladas producidas en la última campaña, un dato que se ha destacado durante la cita.

Respaldo institucional y social

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha respaldado el acto con su presencia y ha felicitado a los organizadores por una iniciativa que, según sus palabras, "conectan la tradición con la participación ciudadana y refuerzan el orgullo por lo nuestro". La regidora ha puesto en valor el papel de la Plaza Vieja como espacio de encuentro tras su renovación.

Conectan la tradición con la participación ciudadana y refuerzan el orgullo por lo nuestro" María del Mar Vázquez Alcaldesa de Almería

Las campanadas simbólicas han sido conducidas por la periodista Mar Villalobos y el cocinero Rafael Rodríguez. Durante el evento se han proyectado mensajes de apoyo de destacadas personalidades como Carlos Herrera, José Mercé, Vera GRV o el exseleccionador nacional de fútbol, Vicente del Bosque, reforzando el carácter colectivo de la celebración.

Fin de fiesta con Las Migas

La jornada ha culminado con un concierto gratuito del grupo Las Migas, uno de los referentes del flamenco contemporáneo a nivel internacional. Este evento se enmarca en la amplia programación de Navidad del Ayuntamiento de Almería, que incluye más de 120 actividades para dinamizar la ciudad y atraer visitantes durante las fiestas.