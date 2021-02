UD Almería-CD Lugo (4-1): El sitio de mi recreo

El Almería afrontaba la cita ante el Lugo tras haber encajado dos derrotas seguidas. La segunda vez en la temporada (la primera fue en octubre) que no sumaba en más de un partido consecutivo. Con un juego que había bajado algunos 'tonos' desde hace un mes. Así que era un choque de 'reválidas'. Para que el 'viento que en su murmullo parece hablar', como recitaba Antonio Vega en 'El sitio de mi recreo', no siguiera alzando la voz sobre los que creen que al equipo de José Gomes le falta 'algo' para ser un verdadero candidato al ascenso, por aquello de no haber sido capaz de ganar punto alguno ante los cuatro equipos que lo acompañan en las cinco primeras posiciones.

Y los rojiblancos no permitieron que esa duda se agrandara. Con un triunfo muy coral. Mostrando gran parte de las cualidades que le han hecho ser un candidato más que fiable. Con una pegada hasta ahora no vista en el campeonato liguero, por parte almeriense, pero que sí mostraron en Copa (Alavés). Recordando que en el Estadio de los Juegos Mediterráneos está instalado 'el sitio de su recreo'.

DONDE NOS LLEVA LA IMAGINACIÓN

Un lugar 'donde nos llevó la imaginación', de tantos aficionados que aspiran, en un futuro no muy lejano, a que puedan ver a los suyos hasta 'con los ojos cerrados', logrando el éxito buscado. Donde 'se divisan infinitos campos' en los que Sadiq, Corpas y compañía meten el miedo que les falta poder lograr ante los 'otros'.

El de la tarde del último sábado de febrero ha sido una muestra de que están en camino de germinar 'la semilla de cielo azul', para poder 'volver a ese lugar' llamado Liga Santander.

En un camino 'de sol', con días como el de este sábado, lleno de 'espiga' y que lo convierten en un 'deseo' tan grande que no hay otro en el entorno rojiblanco. Tan importante como el que puede ser, en época de pandemia, notar 'sus manos en mi pelo'. Algo tan normal en otras épocas y que, ahora, es más difícil de lograr que ver la 'nieve' o que haya 'huracanes y abismos'.

MARCA HASTA CUANDO FALLA

Todo más sencillo cuando en 'el sitio de mi recreo', Sadiq marca hasta cuando falla. Que José Corpas supera ya la decena goles o que José Carlos Lazo responde a la confianza con otro gol a su ex. Entre todos, moviendo 'el mundo con gracia' cuando 'les ves bailar'. En 'el escenario de mi hogar'.

Pero nada está logrado. Solamente una 'bandeja de plata', en una competición que es un 'mar infernal' Es lo que todos saben. Es un 'temperamento natural'. Como de natural aspira ser una UD Almería conformada por jugadores que aspiran 'ser uno más' en el camino de la gloria.

Para lograrlo, tiempo de 'Silencio' y de trabajo. De poner mucha cordura entre tanta 'locura'. La que hay en la 'imaginación' de los que visualizan que se logre el objetivo. Con argumentos como los vistos ante el Lugo, por parte del Almería, va camino de ser real.

LENGUAJE DE SIGNOS

PD: La versión escogida es del propio Antonio Vega, pero 'interpretada' en lenguaje de signos por Álex O'Dogherty, Ana Álvarez y Virgnia Garrido. Como el juego del Almería. Sin hablar ya se entienden para interpretar su particular melodía.