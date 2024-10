Viggo Mortensen triunfa en Almería Western Film Festival con el premio a Mejor película por ‘Hasta el fin del mundo'

La 14 edición de Almería Western Film Festival ha llegado a su fin, consolidándose como el evento de referencia para el género wéstern en Europa. Durante la gala de clausura, que se ha celebrado este domingo en Tabernas, se ha hecho entrega del palmarés en las diferentes categorías, destacando a creadores y artistas que mantienen vivo el espíritu del Lejano Oeste en el cine contemporáneo.

El gran triunfador ha sido el director de ‘Hasta el fin del mundo’, Viggo Mortensen, que ha logrado el premio al mejor largometraje wéstern. “Muchísimas gracias al jurado por este reconocimiento al inmenso trabajo colectivo que se hizo para filmar 'Hasta el fin del mundo'. Dedico este premio al equipo técnico y al elenco de actores que incluyen a Lisandro Alonso. Es un placer estar aquí con Lisandro después de haber podido rodar por primera vez en Tabernas para 'Eureka'”, ha expresado.

El director y actor internacional ha explicado que “los premios son una cosa subjetiva, los reconocimientos oficiales a las películas y al arte en general”. “Se sigue diciendo de vez en cuando que el género wéstern ha muerto, que ya no importa. La verdad es que 'Hasta el fin del mundo' funcionó de maravilla en España con los espectadores y con la crítica, por suerte, y sigue siendo vista, según me dicen, bastante en Filming, por lo que no es verdad que haya muerto el wéstern. Siempre caben nuevas historias, hay mundos infinitos dentro del género, posibilidades infinitas de contar cosas diferentes. Viva el wéstern y viva el wéstern rodado en Almería”, ha manifestado Viggo Mortensen durante el agradecimiento al premio recibido.

Los protagonistas esta gala de clausura han sido los equipos de las obras premiadas en las secciones que componen el festival. El premio especial del Jurado al mejor largometraje neowéstern ha recaído en ‘Eureka’, del director Lisandro Alonso. El premio ‘Carlo Simi’ a la contribución técnico-artística al género wéstern ha sido para ‘Paradise’ de Max Isaacson. En cuanto a actores premiados, la mejor interpretación femenina ha sido para Mireia Vilapuig por ‘Escanyapobres’ y, masculina, para C. Thomas Howel por ‘Ride’. El público ha valorado como mejor largometraje el documental de Francesco Zippel, ‘Sergio Leone, el italiano que invento América’.

El premio al mejor cortometraje se ha entregado a ‘Out on a Limb’ de Filip Kojic; además, una mención especial del jurado para el corto ‘Dusty Do Good’que a su vez ha logrado el premio del público en su categoría. El premio RTVA para la mejor producción andaluza ha sido para ‘El ladrón de lluvia’ y el premio del jurado joven a escuelas de cine ha sido entregado a ‘Los refugiados’.

La gala ha estado conducida por el presentador Luis Larrodera y ha contado con la actuación de Vicente Navarro. En la entrega de premios han participado miembros del Jurado de esta edición, público presente, además del alcalde de Tabernas, José Díaz, la diputada de Cultura, Cine e Identidad Almeriense, Almudena Morales, y la delegada de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, Rebeca Gómez. Además, ha estado presente el subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, junto a otras autoridades y representantes institucionales.

“Hay visitantes que son muy fieles y cada año nos vuelven a visitar o cada vez que pueden y estamos encantados porque todos los cineastas que han venido se ha llevado una muy grata impresión de nuestras localizaciones, de nuestro desierto, de nuestros poblados, de nuestra gente, de la hospitalidad que tiene y que han podido sentir y eso es bueno, porque ese es uno de los objetivos del festival, que sea germen de futuros rodajes y que nos conozcan los profesionales a nivel internacional”, ha dicho el alcalde de Tabernas, José Díaz.

Respeto a la presencia de Viggo Mortensen, Díaz ha reconocido que “era una gran apuesta de hace meses que ha ganado”. “Estamos muy contentos de que esté con nosotros porque es una figura máxima a nivel internacional con tres nominaciones a los Óscar, Globos de Oro; una auténtica estrella”, ha añadido.

La delegada de Justicia, Administración Local e Identidad Almeriense, Rebeca Gómez, reconoce que “este festival no solo consolida a Tabernas y Almería como epicentro del género wéstern, sino que además contribuye a ese legado paisajístico histórico de este desierto único en Europa continúe atrae a nuestra provincia economía, que mezclada con la cultura es el tándem perfecto que las administraciones tenemos que apoyar”.

“Solo en este año se han rodado 70 producciones en Almería entre anuncios publicitarios, serie de televisión, películas... creo que la apuesta por este festival como epicentro del género wéstern es claro por parte de la Junta de Andalucía y también como epicentro del desarrollo de la cultura de la industria cinematográfica para que nuestros jóvenes también puedan tener carrera y desarrollos profesionales en este sentido”, ha concluido.

La vicepresidenta y diputada de Cultura, Almudena Morales, ha resaltado el éxito de esta edición del Almería Western Festival y ha destacado la “gran implicación de todo el pueblo para mantener vivo su legado, su identidad cinematográfica, y lo gratificante que debe ser para la organización, como después de un año de duro trabajo consiguen obtener el fruto deseado. La Diputación seguirá apoyando estos proyectos que enriquecen la cultura cinematográfica de Almería”.

“Desde la Diputación de Almería seguimos trabajando sin descanso, y si hoy despedimos por la puerta grande el Almería Western Film Festival, os recuerdo que justo dentro de un mes celebraremos la fiesta del cine en la provincia: el Festival Internacional de Cine de Almería, FICAL. Un evento para el que se lleva trabajando todo el año y que estamos seguros que volverá a enamorar a los amantes del séptimo arte”, ha añadido Almudena Morales.