La Junta firma un protocolo con las Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía para impulsar la FP Dual

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, y el presidente de Cooperativas Agro-Alimentarias de Andalucía, Fulgencio Torres, han firmado en Almería un protocolo para fomentar e impulsar la Formación Profesional en Andalucía, que a partir de este curso pasa a impartirse en Dual para cumplir con la normativa estatal que regula estas enseñanzas. En concreto, toda la FP Grado Básico, Medio y Superior, así como en los cursos de especialización que incluyan una fase de formación práctica en las empresas se dualizan en el primer curso. Al acto también ha asistido, el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco.

La consejera ha señalado que con esta iniciativa se puede beneficiar el alumnado que curse las familias profesionales de Administración y Gestión; Comercio y Marketing e Informática y Comunicaciones. También de la familia de Agraria que cuenta en Andalucía con 3 ciclos formativos de Grado Superior, 5 de Grado Medio, y 3 de Básico. Este curso la Consejería ha ofertado más de 56.300 plazas en centros públicos de estas familias relacionados con el sector productivo que representa las Cooperativas Agro-Alimentarias.

En este sentido, Castillo ha afirmado que este acuerdo puede ser también una oportunidad para impulsar los ciclos formativos vinculados a sectores emergentes y también los tradicionales con el propósito de elevar la tasa de inserción laboral del alumnado titulado. Los estudiantes que realicen su formación en alguna de las cooperativas, dependiendo del ciclo que estén cursando, podrán realizar operaciones auxiliares en explotaciones agrícolas-ganaderas, relacionadas con cultivos agrícolas, con el envasado del ganado y distribución de productos agroalimentarios. También podrían aprender a elaborar composiciones con flores y plantas y realizar operaciones auxiliares en producción de planta en invernaderos o en centros de jardinería así como obtener productos agropecuarios ecológicos con técnicas agrícolas y ganaderas.

María del Carmen Castillo ha explicado que este acuerdo pretende además dar a conocer entre las empresas la Formación Profesional y su importancia como motor de desarrollo económico. “Esta modalidad no solo beneficia al alumnado, sino que también fortalece la competitividad de nuestras empresas locales y, por lo tanto, hay que vincular la FP al sector productivo”, ha aseverado. Se trata de dar a los estudiantes de estas enseñanzas la mejor formación tanto en las aulas como en la fase de formación en empresa u organismo equiparado.

Castillo ha asegurado que “seguimos necesitando más presencia empresarial, porque sin empresas no tiene sentido la FP, y sin titulados el mercado de trabajo no dispondrá de la mano de obra cualificada que necesita”. Para ello, ha afirmado que es “imprescindible fortalecer los vínculos entre la administración educativa, centros educativos y el tejido empresarial”. Además, ha destacado que es esencial que todas las empresas, no solo grandes corporaciones sino especialmente las pymes y micropymes, se sumen en la nueva FP, “porque todas son importantes y necesarias”.

Igualmente, Castillo ha mandado un mensaje de tranquilidad a los empresarios, al igual que en el pasado curso, todo el alumnado estará dado de alta en la Seguridad Social, un coste que no ha sido repercutido en las empresas andaluzas sino asumido por la Consejería. Tal y como sucede con los centros públicos, tanto al alumnado como a los propios centros concertados se les exime de cualquier carga burocrática que suponga la cotización de las prácticas no remuneradas.

Por su parte, el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha agradecido a la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y a las cooperativas su involucración para que “cada vez tengamos profesionales más formados y especialistas en el sector agroalimentario que sigan manteniendo los mejores niveles formativos y los altos estándares de calidad gracias a los avances en innovación y en la última tecnología”.

Asimismo, Fernández-Pacheco ha destacado “la importancia del relevo generacional para que el sector primario siga subsistiendo generación tras generación” y ha recordado que “el futuro de Andalucía no se podría entender sin la encomiable labor y el enorme peso que tiene el cooperativismo en la región. Un modelo de gestión del agro andaluz que ha servido para posicionar y señalar el campo andaluz en el mapa y que ha llevado a los mercados internacionales la riqueza agroganadera de Andalucía”.

El convenio recoge distintas líneas de actuación tales como fomentar el número de plazas formativas para el desarrollo de la fase de formación en empresas u organismos equiparados; difundir y dar a conocer el papel y las formas de participación de la empresas en la FP Andaluza o impulsar las relaciones entre centros docentes y empresas con el fin de conocer las necesidades de perfiles formativos que precisan los sectores productivos para formar a futuros profesionales que respondan a las necesidades del mercado laboral.

VISITA COOPERATIVA

Por otra parte, la consejera ha visitado en El Ejido (Almería) la cooperativa Murgiverde, del sector hortofrutícola, donde completan su formación estudiante de Formación Profesional. En concreto, son 10 alumnos y alumnas de los ciclos formativos de Grado Superior de Administración de Sistemas Informáticos; Transporte y Logística y Administración y Finanzas. De Grado Medio los ciclos son de Producción Agropecuaria; Sistema Microinformáticos y Red; Gestión Administrativa e Instalaciones Eléctricas y automáticas y de Grado Básico es el ciclo de Industria Alimentaria.

María del Carmen Castillo ha podido conocer de primera mano el trabajo que realiza esta compañía andaluza por fomentar una Formación Profesional de calidad, especialmente en la enseñanza en dual. En este sentido, la consejera ha señalado que “cooperativas como Murgiverde contribuyen a cualificar profesionalmente al alumnado de FP y aporta empleabilidad al tejido industrial de la comarca”.

Los alumnos son de los Institutos Pablo Ruiz Picasso, Fuente Nueva y Murgi, de El Ejido; del IES La Puebla de Vicar; del Instituto Turaniana de Roquetas de Mar y del Abdera de Adra. También hay estudiantes del CDP Escuela Agraria de Vícar.