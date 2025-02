Arnau salva los muebles al Almería (1-1)

Que la Liga Hypermotion es una auténtica locura ya no es noticia. Que es un continuo cambio de posiciones entre los candidatos al ascenso, tampoco. Como se ha podido vivir en el último encuentro de la jornada. En el que el Elche ha estado 26 minutos como líder de la competición, pero que ha visto que el Almería le ha empatado el choque cuando los almerienses ya estaban con uno menos, tras la expulsión de un Selvi que debutaba con la elástica rojiblanca. Todo esto en un encuentro en el que ha podido pasar de todo... y ha pasado de todo.

Con un Elche que, como confirmaba después su entrenador (Eder Sarabia) ha perdido una "gran oportunidad" de haber ganado en Almería. De haberse puesto líder. De haberle ganado el golaveraje a los de Rubi. De haber dado un "golpe encima de la mesa" en la categoría. Y, ya puestos, de haber dejado muy tocado al plantel almeriense, que suma ya cinco jornadas seguidas sin ganar.

Pero no ha podido ser completo porque Arnau Puigmal ha representado lo que es el conjunto entrenado por Rubi. Salir desde el banquillo para aportar. No ya por el gol conseguido (su primero de la temporada). Sí por demostrar que no se conforma con igualar un encuentro que se les había puesto muy en contra. Y porque, con las ventanas de cambios ya utilizadas, estuvo durante casi los nueve minutos que duró la prolongación con un amplio vendaje en el muslo izquierdo. Lesionado en los isquiotibiales, de haber abandonado el partido su equipo se habría quedado con dos menos, tras la expulsión de Selvi (minuto 75).

LABOR POR LA CAUSA

La teoría dice (a falta de las pruebas médicas) que se perderá las próximas jornadas. Pero su labor por la causa permitió sumar un punto ("puntazo", según Rubi) ante el Elche y mantener a los almerienses en zona de playoff de ascenso a Primera. Haberle ganado el golaveraje particular al Elche. Además de contar con una sensación de que impidió que los de Eder Sarabia podrían haber conseguido mucho más que una victoria en el UD Almería Stadium.

LÁZARO, NEGATIVO

Y todo en un partido en el que Lázaro Vinicius fue la otra cara de la UDA. De nuevo titular, no es no aprovechara su oportunidad. Es que se fue silbado por su propio público, con el que se encaró al llegar al banquillo. Justo después de que Rubi decidiera retirarlo del campo, después de dos 'cabreos' con Luis Suárez. El delantero colombiano le pedía mayor intensidad al brasileño, con gestos de clara desesperación por no estar metido en el encuentro. Una discusión que continuó en la entrada de ambos el túnel de vestuarios, una vez acabado el encuentro.

El final de un choque intenso entre dos candidatos al ascenso directo. Que ahora ocupan zona de playoff. Con el Elche a un punto del ascenso directo (Mirandés y Racing de Santander tienen 48 puntos), mientras el Almería se queda con 45 en la sexta posición. En seis puntos, ocho equipos. Que pase la siguiente jornada, la última del segundo tercio del campeonato.