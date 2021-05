Tomás Guasch: "Zizou y Koeman no saben sobre manos... Elleray sí; es como si Vargas Llosa no sabe usar la 'H'"

Tomás Guasch, el comentarista de Tiempo de Juego, analiza en Tiempo de Análisis el problema de con las manos y el VAR que esta ocurriendo en las últimas jornadas de LaLiga.

"El librito de hoy, ‘Larousse du Football’, hecha por los franceses, magnífica, están aquí todos: Pelé, Cruyff… un señor de joda, Zizou, jovencito, con la camiseta de la Juventus, Zizou por cierto, que no sabe los que son las manos. Esto no se lo pierdan, este el señor, David Elleray, jefe de los árbitros de la FIFA, este es el que decide cada año qué es lo que retocamos del reglamento. Dura una temporada y lo vuelven a cambiar. La mano de MIlitao el año que viene ya no será mano. El fútbol de antes, este chándal por ejemplo, visto retro, Eurocopa del 2000. Me lo regaló Agustín Rodríguez, portero del Real Madrid y Tenerife. Fútbol de ates y de ahora. Zidane y Koeman no saben lo que son las manos, si fuese Elleray me preocuparía. Si Zidane no sabe lo que es la mano… Es como si Vargas Llosa dice que no sabe dónde va la ‘h’. Como si Ferrán Adrià dice que la tortilla de patata se hace con altramuces. Si estos señores no lo saben, ¿lo va a saber Elleray? La mano de Militao no fue natural, ¿qué es lo natural? ¿Saltar con las manos en los bolsillos? El fútbol no va bien por estas cosas. Volvamos a ese tiempo de Ronaldo, Gascoigne... Me consuelo con lo de antes, el fútbol de siempre nuestro fútbol, adiós".

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, aseguró que el conjunto blanco va a "dar todo" para ganar LaLiga Santander en las tres últimas jornadas, la primera de ellas este jueves contra el Granada, y recordó que el curso de 2016-17 fue "fenomenal" a pesar de lograr el campeonato en el último partido.

"Vamos a dar todo en el campo para intentar ganar esta Liga. El resto, lo veremos al final. Podemos ganarla, pero podemos perderla. Lo más importante es darlo todo en cada partido. No es una mala temporada, eso es cuando no lo das todo en la cancha. Cuando ganamos la liga en 2017 fue una temporada fenomenal y la ganamos en el último partido", subrayó en rueda de prensa.

Zinedine Zidane, con el balón de la Champions League, durante la eliminatoria de cuartos de final. EFE

Zinedine Zidane destacó que el Granada ha hecho temporada "fenomenal", en la que cayó en los cuartos de final de la Liga Europa frente al Manchester United, es un equipo "muy bueno" y con un gran entrenador como Diego Martínez que les supondrá "otra dificultad. Cada partido que jugamos sabemos que tenemos que hacer partido 'top' y tenemos que competir desde el minuto uno hasta el final", apuntó.

Pese a que tan solo restan tres jornadas para el final liguero, 'Zizou' recalcó que tan solo tienen el foco puesto en el equipo nazarí. "Nos vamos a concentrar primero en el de mañana. Los jugadores quieren jugar bien al fútbol y competir para ganar el partido", indicó el técnico francés.

"Si cada vez que diga algo se va a montar un lío..."

Aseguró que no va a volver a hablar de la polémica arbitral porque, según él, "cada uno hace su trabajo. Confío en el fútbol. Nosotros hacemos nuestro trabajo y el árbitro, el suyo. Si cada vez que diga una cosa se va a montar un lío ... Vamos a concentrarnos en nuestro trabajo, que eso sí lo podemos controlar", manifestó.

Aún así el entrenador del Real Madrid abogó por una unificación de criterios en las decisiones arbitrales. "Las cosas tienen que estar claras para todos. El VAR siempre va a ayudar, es algo para mejorar el fútbol, pero se tienen que aclarar las cosas de determinadas jugadas. Si es una 'gran sentada' para decir la misma cosa, digo que sí", señaló.

Descartó que Vinicius vaya a ser 'moneda de cambio' en una presunta operación del delantero del PSG Kylian Mbappé y se mostró partidario del regreso de público a los estadios, una decisión que se tomará este miércoles o jueves, según anunció el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Franco.

"Estoy a la espera de saber si va a haber público. Si están, mejor para el fútbol y para la gente. Necesitamos volver a la normalidad y es lo que queremos todos", indicó Zidane en alusión a que la presencia de aficionados en las gradas de los estadios devolvería parte de los hábitos perdidos durante la pandemia.

El entrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman, ha asegurado que pese a no depender de sí mismos van a luchar "hasta el último segundo" por una Liga muy igualada y que, a falta de tres jornadas, sigue abierta.

"Vamos a luchar hasta el último segundo por ganar la Liga. No está en nuestras manos, pero no tenemos que cometer ningún fallo más. Vamos a luchar hasta el últimos segundo por ganarla", aseguró en rueda de prensa.

Con una Liga "muy igualada por muchas cosas", Koeman no quiere fallar ante el Levante, en Valencia, tras empatar en casa ante el Atlético de Madrid y perder contra el Granada, resultados que, de haber sido victorias, les harían ser líderes.

"Está siendo muy igualada por lesiones, por los rivales, y hay dificultades para nosotros pero también para los otros equipos. Cada vez quedan menos partidos, y estamos muy cerca", manifestó.

"Estamos ahí todavía en la lucha. Está claro que es diferente porque el Atlético está dos puntos por encima, pero no hay que pensar en los demás, sino en nosotros", reiteró.

Sobre el empate ante los 'colchoneros', incidió en que en la segunda parte estuvieron mejor que en la primera. "Siempre hay que intentar mejorar, pero digo que en la primera parte no estuvimos bien, entramos demasiado preocupados al partido, y eso sí es problema del entrenador", reconoció.

Ronald Koeman, entrenador del BarcelonaEFE

Y es que Koeman cree que van "justos" físicamente. "Creo que sí que vamos justos, pero creo que todos los equipos, sobre todo los que han jugado Europa, la Copa... Son muchos partidos que pasan factura. Y jugar en tu campo, sin público, cuesta todavía más", aportó.

TRANQUILO POR SU FUTURO

Por otro lado, se mostró muy tranquilo respecto a su futuro en el banquillo blaugrana. "Desde el primer día el presidente me ha demostrado su confianza, para mí no es algo que tenga que estar preocupado, firmé dos años de entrenador y yo me veo como entrenador el año que viene, si no es así que hable el presidente", apeló a Joan Laporta.

"Hemos quedado para hablar con el presidente para cuando acabe la temporada. Es más importante este final de LaLiga y no mi futuro. No me siento infravalorado. Creo que se valora mucho lo que estamos haciendo. Para mí es lo importante. No puedo ganar la batalla con la prensa y con la gente, pero creo que durante mucha parte de la temporada se ha valorado lo que estamos haciendo, para mí es así y es justo", se sinceró.

Además, pilota un Barça que mira a las siguientes temporadas con optimismo. "El Barça de hoy día es un equipo para el futuro. Estamos jugando con mucha gente joven, y siempre implica que falte madurez o experiencia. Un año entero en el primer equipo es muy importante para los jóvenes de cara a los años que vienen", auguró.

JUGADA POLÉMICA EN VALDEBEBAS

También valoró, de nuevo, la aplicación del VAR y la incertidumbre con las manos, tras las quejas del Real Madrid. "Si para alguien es mejor no hablar de arbitraje, ese soy yo. Mi opinión no ha cambiado. Si el Madrid piensa que está perjudicado, es su problema. Lo único que sí que llega un momento, como entrenador, que no sabes cuándo es mano. Hasta los árbitros tienen dudas", aseguró.