Koeman: "Llega un momento que no sabes cuándo es mano, hasta los árbitros tienen dudas"

El entrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman, ha asegurado que pese a no depender de sí mismos van a luchar "hasta el último segundo" por una Liga muy igualada y que, a falta de tres jornadas, sigue abierta.

"Vamos a luchar hasta el último segundo por ganar la Liga. No está en nuestras manos, pero no tenemos que cometer ningún fallo más. Vamos a luchar hasta el últimos segundo por ganarla", aseguró en rueda de prensa.

Con una Liga "muy igualada por muchas cosas", Koeman no quiere fallar ante el Levante, en Valencia, tras empatar en casa ante el Atlético de Madrid y perder contra el Granada, resultados que, de haber sido victorias, les harían ser líderes.

"Está siendo muy igualada por lesiones, por los rivales, y hay dificultades para nosotros pero también para los otros equipos. Cada vez quedan menos partidos, y estamos muy cerca", manifestó.

"Estamos ahí todavía en la lucha. Está claro que es diferente porque el Atlético está dos puntos por encima, pero no hay que pensar en los demás, sino en nosotros", reiteró.

Sobre el empate ante los 'colchoneros', incidió en que en la segunda parte estuvieron mejor que en la primera. "Siempre hay que intentar mejorar, pero digo que en la primera parte no estuvimos bien, entramos demasiado preocupados al partido, y eso sí es problema del entrenador", reconoció.

Y es que Koeman cree que van "justos" físicamente. "Creo que sí que vamos justos, pero creo que todos los equipos, sobre todo los que han jugado Europa, la Copa... Son muchos partidos que pasan factura. Y jugar en tu campo, sin público, cuesta todavía más", aportó.

TRANQUILO POR SU FUTURO

Por otro lado, se mostró muy tranquilo respecto a su futuro en el banquillo blaugrana. "Desde el primer día el presidente me ha demostrado su confianza, para mí no es algo que tenga que estar preocupado, firmé dos años de entrenador y yo me veo como entrenador el año que viene, si no es así que hable el presidente", apeló a Joan Laporta.

"Hemos quedado para hablar con el presidente para cuando acabe la temporada. Es más importante este final de LaLiga y no mi futuro. No me siento infravalorado. Creo que se valora mucho lo que estamos haciendo. Para mí es lo importante. No puedo ganar la batalla con la prensa y con la gente, pero creo que durante mucha parte de la temporada se ha valorado lo que estamos haciendo, para mí es así y es justo", se sinceró.

Además, pilota un Barça que mira a las siguientes temporadas con optimismo. "El Barça de hoy día es un equipo para el futuro. Estamos jugando con mucha gente joven, y siempre implica que falte madurez o experiencia. Un año entero en el primer equipo es muy importante para los jóvenes de cara a los años que vienen", auguró.

JUGADA POLÉMICA EN VALDEBEBAS

También valoró, de nuevo, la aplicación del VAR y la incertidumbre con las manos, tras las quejas del Real Madrid. "Si para alguien es mejor no hablar de arbitraje, ese soy yo. Mi opinión no ha cambiado. Si el Madrid piensa que está perjudicado, es su problema. Lo único que sí que llega un momento, como entrenador, que no sabes cuándo es mano. Hasta los árbitros tienen dudas", aseguró.