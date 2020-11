Tomás Guasch: "Veo a Sergio Ramos gritando ‘Visca el Barça y Visca Cataluña’"

Tomás Guasch, comentarista de Tiempo de Juego y El Partidazo de COPE, habla sobre la idea de uno de los candidatos a la presidencia del Barcelona, la renovación de Sergio Ramos y el fichaje de Mbappé por el Real Madrid:

"Estoy con el Quijote para evadirme un poco de los últimos acontecimientos, el más divertido, la renovación o no de Sergio Ramos por el Madrid. El último gag nos llega de Barcelona, de uno de los precandidatos a la presidencia del Barça, no sé cuál porque son trescientos, ha dicho que su objetivo es llevar gratis a Sergio al Camp Nou; imagino que él con sus cuatro Copas de Europa, el Madrid quedaría en nueve, el Barça saltaría a nueve… empate, sería matar dos pájaros de un tiro. Yo lo veo. Sergio gritando ‘Visca el Barça y Visca Cataluña’, el presidente nuevo llorando, el pueblo enloquecido, Yucatán galopando Tibidabo arriba y abajo, Piqué volvería a la selección, no podría estar diez minutos sin Sergio al lado, por fin un central como dios manda desde Puyol. Hay que darle tiempo al tiempo y ver lo que pasa. Lo que hay que acortar es lo de Kylian. ¿Va a llegar la vacuna antes que Mbappé al Madrid?, ¡¡Florentino, muévete, eso sí conviene agilizarlo!!"

Renovación de Sergio Ramos

La renovación de Sergio Ramos sigue siendo el tema polémico en el Real Madrid porque el central y capitán, que termina contrato el 30 de junio de 2021, no se ha reunido todavía con el equipo blanco al no llegar a un acuerdo para continuar. Al parecer, el sevillano pide dos años de contrato y el Real Madrid le ofrece solo uno.

Sergio Ramos conseguía esta semana en el partido amistoso de la selección española ante los Países Bajos alcanzos 184 encuentros con España, igualando así las internacionalidades de Buffon con Italia. El defensa madridista debutó con la absoluta con 19 años, en 2005 en un partido contra China, y está a ocho encuentros de igualar el récord del egipcio Ahmed Hassan, que jugó 184 partidos con su país.

Aprovechando las dudas sobre la continuidad de Sergio Ramos en el Real Madrid, uno de los candidatos a la presidencia del Barcelona parece que podría haber hablado de una posible llegada del central al club azulgrana. Las elecciones serán el próximo 24 de enero y podría llegar a haber diez candidatos, tras la dimisión de Josep María Bartomeu.

El empresario e ingeniero industrial Xavi Vilajoana, exdirectivo del fútbol formativo y del equipo femenino del FC Barcelona y que ha trabajado con los expresidentes Joan Laporta, Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu, de cuya junta dimitió, se ha convertido en el sexto precandidato en anunciar sus planes a presentarse a las elecciones del club azulgrana, después de Víctor Font, Toni Freixa, Jordi Farré, Agustí Benedito y Lluís Fernández Alá.

El horizonte del 24 de enero del 2021 marcado por la Comisión Gestora de Carles Tusquets para la celebración de las elecciones a la presidencia del FC Barcelona, permite empezar a marcar los pasos a seguir en el calendario hasta el día de los comicios, los cuales según pudo saber EFE no contarán ni con el voto por correo ni con el voto electrónico. Precisamente el club azulgrana y la Generalitat de Catalunya, con representantes de la Secretaria General de l'Esport y la Conselleria de Salut, se reunirán la semana que viene para acordar cómo será esta votación, que pretende tener diferentes sedes de votación por el territorio más allá de la del Camp Nou, con la intención de cumplir los protocolos sanitarios necesarios durante la pandemia del coronavirus.

Lo que es una certeza es que los comicios no contarán con la posibilidad de votar por correo o de forma electrónica. Así lo explicaron a EFE fuentes de la Secretaria General de l'Esport: "La Ley del Deporte Catalán solo admite el voto presencial para unas elecciones".

Mbappé, el sueño de la afición blanca

Mientras se decide el futuro de Sergio Ramos, los aficionados del Real Madrid siguen soñando con el fichaje de Kylian Mbappé. El delantero francés sigue sin renovar su contrato con el PSG y podría llegar el próximo verano al equipo merengue.