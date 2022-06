Tomás Guasch: "Si Messi no hubiera fallado el penalti de París, el Real Madrid podría haberse quedado fuera"

Tomás Guasch, comentarista en 'Tiempo de Juego' y en 'El Partidazo de COPE', ha cambiado su libro por una foto de Lieke Martens, delantera neerlandesa, del Barcelona femenino para reflexionar en 'Tiempo de Análisis' sobre la situación de la jugadora y la importancia de Leo Messi en el mundo del fútbol. Además, ha recordado al PSG, del que ha afirmado que "es un monumento a la igualdad entre hombres y mujeres".

"Hoy no hay librito, hoy hay fotito. Esta muchacha, Martens, una de las mejores futbolistas del Barça y del mundo que se va al PSG. Es un monumento el PSG a la igualdad entre hombres y mujeres. Esta niña cumplía contrato y el Barça le ha ofrecido un nuevo compromiso de dos años y el PSG cuatro. Desconozco las cifras, pero lo dobla. Bueno, sigamos para bingo, hombres, mujeres, niños, niñas. Dicen que la muchacha tiene un novio en el Sparta de Róterdam, portero, que han intentado a ver si le fichaba algún equipo catalán de Segunda División para abajo, pero por lo visto no debe dar la talla o no les interesa o también sale caro. El caso es que la chica se marcha a París con el sueldo doblado. Bueno pues nada, seguiremos compitiendo. Mañana, una semana de la final de la Champions. La cosa no para, es un boom extraordinario, hemos sabido que ese hombre Salah dice que daría todos sus trofeos por repetir la final, ha hablado todo el mundo y sobretodo me ha hecho mucha gracia Messi, que ha dicho que por un lado muy bien, que Benzema es indiscutible esta temporada y por otro lado ha hecho una pequeña reflexión: 'Qué el Real Madrid no mereció, no fue el mejor equipo del torneo y que la cosa se quede en sorpresa'. Muy bien, vamos a ver, querido Messi, por cierto, felicidades por tu título número 40, extraordinario, el otro día en la 'Finalísima' ante Italia. Vamos a ver, si por ejemplo tú hubieras metido el penalti que fallaste en París pues igual el Real Madrid a esas alturas hubiera estado eliminado. Merecimientos, vamos a ver, en 2011 con 24 años querido Messi ganaste tu penúltima Champions, 2011, 24 años. 2011-2022, 11 años de los, de los 24 a los 35 que cumplirá este mes, una final ganada y se ha acabado. Esto ha pasado durante el tiempo en el que el Real Madrid ha hecho tres de tres, cuatro de cinco, cinco de ocho. Una final en 11 años, ¿merecimientos? Un tipo de autocrítica, PSG, Chelsea, el mismo City, oiga, el Real Madrid tuvo mucha suerte, nosotros alguna cosa hicimos mal, de eso no he leído nada".

Messi: "Sin quitarle mérito al Real Madrid, no era el mejor equipo de esta Champions"

El jugador argentino del PSG, Leo Messi, ha concedido una entrevista a TyC Sports y ha dejado unas curiosas declaraciones sobre la Champions League y el Real Madrid. Para Leo Messi, "no siempre gana el mejor", y aunque no quiere quitarle mérito apunta que "no era el mejor equipo de esta Champions y sin embargo les ganó a todos". Messi reconoce que en la Champions se la acaba llevando "el mejor preparado" ya que "son situaciones, momentos puntuales, momentos psicológicos y el mínimo error te deja fuera".

Además, Messi reconoció que la eliminación del PSG a manos del Real Madrid en la 'Champions' les "mató". "A mí, a todo el vestuario y a todo París porque teníamos una ilusión bárbara en esa competición. Por cómo fue el partido, el resultado fue un golpe", comentó el argentino.

"Sé lo que es el Real Madrid, lo viví muchísimos años, toda la vida, desde cerca. Sabía que podía llegar a pasar eso porque ellos de la nada te hacen un gol y te cambian automáticamente el partido. También sabía que en ese campo los primeros 15 o 20 minutos se te vienen encima, si pasas eso cambia el partido", explicó el delantero, que sufrió en carne propia la remontada blanca.

Por otro lado, también ha hablado de su situación en el PSG. Una temporada complicada después de esa eliminación en octavos de final de la Champions ante el Real Madrid y que provocó el enfado de la afición parisina. Sobre este asunto, Messi entiende los silbidos de los aficionados aunque añade "después si estoy de acuerdo o no sobre los silbidos a mí y a Ney en especial que fuimos los más señalados...".

Durante la entrevista, también analizó las críticas de la generación anterior de Argentina. Messi confiesa que "se fue muy injusto con ese grupo. Nosotros dimos todo en ese momento por la Selección y quedó una sensación rara con ese grupo" e indica que ese equipo "fue maltratado y no se lo merecía porque había hecho cosas importantes".

En otro orden de cosas, Messi reconoce que Benzema es el gran favorito para llevarse el Balón de Oro: "Creo que no hay dudas. Terminó consagrándose con la Champions, siendo fundamental de octavos hacia adelante en todos los partidos".