Tomás Guasch: "El Madrid ya ha ganado la Copa de Europa de los equipos normales, ahora le quedan los jeques"

Tomás Guasch, el comentarista de Tiempo de juego y El Patidazo de COPE, analiza en Tiempo de Análisis las semifnales de Champions del Real Madrid y la final de Copa del Rey entre Athletic y Barça.

"Hola, librito al pelo, ‘Vuelve la tierra, vuelve Nadal’. Libro de cabecera, Ángel García Muñiz, buen amigo, y Javier Méndez Vega, que también lo será si un día nos conocemos. Rafa, vuelve Rafa, igual que vuelve Marc Márquez, como volvió Pau Gasol. Hay que tener mucho amor a sus deportes para volver después de tanto tiempo parado, de tanto quirófano, de tanto sufrimiento, sabiendo que te van a exigir desde el primer momento. Como vuelve Martínez Munuera a pitar al Barcelona, en la final de Copa, este sábado. La prensa catalán está que se sube por las paredes. ‘Alerta Munuera, Alarma en el Barça’ ¿Qué ha hecho este buen señor? Pues pitarle un penalti a favor del Madrid contra el Barça, hace seis meses, porque no el Madrid no juega la final de la Copa, se quedó por Alcoy. La final es Barça – Athletic. Martínez Munuera es pintado como un demoño, cuan do yo creo que es un homenaje de la Federación, muy merecido. Los dos equipos más coperos, con un árbitro singular, un tío que pitó un penalti a favor del Madrid contra el Barça, si tendrían que hacerle pasillo.

Otra cosa, Doncic, ya está bien de tener que esperar que sean las 3 de la madrugada para ver a este muchacho. Urge unificar el horario con Dalas. Las nueve en los dos sitios. Unifiquemos horarios. Y luego está el Madrid, 30 semifinales de la Copa de Europa sobre 66 pone aquí. Más de 50 lesiones, no está colgado de 2 o 3 cracks extraordinarios. Pero sí un equipo con mucha vergüenza torera. El Madrid ya ha ganado la Copa de Europa de los equipos normales, ahora le quedan los jeques. Ahora hay que jugar, el primero un jeque ruso. El que gana siempre es Nadal, sigo con él, estoy en el quinto Roland Garros".

El entrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman, ha asegurado que su equipo ha "mejorado cosas" respecto a la final perdida en la Supercopa de España, en enero, ante un Athletic Club al que se miden de nuevo este sábado, esta vez en la final de la Copa del Rey.

"Es bonito para el club poder luchar por ganar un título por cómo ha ido la temporada. En enero, la situación del equipo era peor cuando jugamos la final de la Supercopa. Hemos mejorado cosas desde entonces", aseguró en rueda de prensa.

Koeman, además, recalcó el buen momento del equipo pese a perder el Clásico liguero. "Llevábamos mucho sin perder, encadenamos 19 partidos sin perder, hasta la semana pasada. Lo más importante es preparar al equipo para ganar el título", señaló.

Koeman, en la rueda de prensa previa a la final de la Copa del Rey.

El neerlandés cree, todavía en referencia a aquella Supercopa perdida, que puede haber curtido a los suyos, sobre todo a los jóvenes. "En nuestro equipo hay varios jugadores que llevan varias finales, con experiencia, y han ganado muchas. Tienen que ser una ayuda para los jóvenes, que aprendieron de la final de la Supercopa. Para tener experiencia hay que jugar finales y perderlas para madurar", reconoció.

Así, afronta con optimismo este duelo, al que quiere entrar con una filosofía clara: "El planteamiento siempre es dominar el partido, buscar nuestros jugadores entre líneas, llegar en banda y crear oportunidades de gol".

"Cuando juegas tres veces contra el mismo contrario, no hay muchos secretos. Ni de ellos para nosotros, ni de nosotros para ellos. El Athletic es un equipo luchador, fuerte a balón parado, hay que buscar nuestras armas y frenar las suyas. Hay que mejorar con y sin balón", reiteró en este sentido, consciente de la dificultad de jugar ante los 'leones'.

Por otro lado, ve al grupo "motivado". "No hace falta motivar a los jugadores, saben qué hacer. Tenemos que poner mucha energía. El equipo en los dos últimos partidos perdió un poco la energía, sobre todo sin balón, reaccionamos más tarde. Mañana tenemos que estar a nuestro mejor nivel para poder ganar", señaló.

"Especialmente motivado, no. Para mí, Leo es un gran jugador y profesional todos los días, siempre en cada entreno da el máximo. Sabe prepararse perfectamente para los partidos importantes. Va a hacer el máximo para ganar y levantar la Copa", especificó sobre Leo Messi, que aspira a levantar su primera Copa como capitán.

Y quien, como Messi, tiene mucha experiencia es un Gerard Piqué al que ve listo para jugar. "Piqué estuvo convocado la semana pasada, pero para el Madrid estaba muy justo. Está mucho mejor, ha entrenado sin problemas y sí que puede jugar mañana", confirmó.

En cuanto a su futuro, Koeman sabe que tiene presión encima y se mostró tranquilo al respecto. "Que después de 19 partidos de Liga seguidos sin perder te pregunten por tu continuidad por haber sido derrotado en uno, demuestra la presión con la que se vive en este club. Es raro tener que responder a este tipo de preguntas. Si ganamos, bien. Si no, toca aceptarlo. Puedo manejar la gran presión que hay al entrenar aquí", se sinceró.

"Laporta me ha demostrado su confianza, ya hemos hablado. Cada vez que hay algo en la prensa, un presidente no tiene que mostrar su confianza, no es necesario. Soy el primero que sé dónde estoy, en un grande como el Barça y hay que ganar títulos. Estamos mañana para ganar una final pese a estar haciendo cambios y la situación económica. Lo demás, no importa", aportó.