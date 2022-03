Tomás Guasch recuerda a las personas que han hecho posible que España vuelva a Barcelona

Tomás Guasch, comentarista en 'Tiempo de Juego' y en 'El Partidazo de COPE', habla en 'Tiempo de Análisis' del regreso de la Selección española a tierras catalanas. Esta vez, 'La Roja' jugará en Cornellà ante Albania a las 19:45 horas, en un partido en el que un grupo de jóvenes, y sobre todo Ruth y María Rosa han puesto empeño para que se trajese a Barcelona.

"’Patria' de Fernando Aramburu. Como la selección de fútbol de la patria juega mañana, he pensado que el libro venía al pelo. Vuelve efectivamente a jugar España al fútbol en tierra catalana, en Cornellà en esta ocasión. Faltan allí hace 18 años por un problema de cobardía absoluta, del Espanyol y del Barça en su día, y de la federación correspondiente. Esta ha querido echarle palo al asunto y acabar con una situación kafkiana. Este video va dedicado a Ruth y María Rosa, ¿qué quién son? se lo explico. España juega en Barcelona sobre todo por la plataforma ‘Barcelona con la Selección’ que durante años se ha dedicado a recordarnos la cosa increíble de que el equipo faltaba de aquí casi dos décadas, generaciones enteras. Recuerden ustedes quién jugaba hace 18 años, quiénes eran los internacionales y estos ya son casi sus hijos. Vuelven porque una serie de muchachos, mi querido Nacho Pla, Manel Hernández… , y sobre todo Ruth y María Rosa se dedicaron con otros compañeros a pedir que se… apartheid. Ruth y María Rosa fueron agredidas por unos simpáticos CDRs, esos protagonistas destacados de la revolución de las sonrisas catalana. Las agredieron en una carpa que en su día montaron para ir explicando a la gente sus ideas, su ilusión de que la Selección española de fútbol volviera a jugar en Barcelona o alrededores como es el caso. Pidió la plataforma a la Federación que las chicas hicieran el saque de honor, la Federación se ha negado. Ha faltado la valentía final porque desde luego si este partido se juega es por estos muchachos y las chicas son dos banderas, en sus propias carnes, de lo que ha sido esta pelea para que este partido se vuelva a jugar mañana en Cornellà. No acabo de entender porque si alguien merecía esto eran las chicas, no han querido darles esa alegría, pero yo desde aquí les rindo homenaje. Ruth y María Rosa, el primer gol lo metisteis vosotras. Gracias, sigamos con Aramburu, ‘Patria’ y bueno, ¿a ver si ganamos?"

La selección española volverá a jugar en Barcelona 18 años después

La Comisión de Designación de sedes de la RFEF acaba de aprobar este lunes los dos próximos encuentros de la Selección Absoluta. El combinado dirigido por Luis Enrique afrontará dos partidos amistosos de preparación después de haber conseguido el billete directo para el Mundial de Catar que se disputará entre noviembre y diciembre de este año.

Después de 18 años, la Selección volverá a jugar en Barcelona para medirse a Albania en el primero de los dos partidos amistosos el sábado 26 de marzo a las 19 horas. El partido se disputará en el RCDE Stadium, la casa del RCD Espanyol. El último partido de la Selección en Barcelona fue el 18 de febrero de 2004 en el Estadio Olímpico de Lluís Companys en un amistoso contra Perú.

El segundo amistoso será contra Islandia en el estadio de Riazor el martes 29 de marzo a las 20:45 horas. La Selección jugará por sexta vez en A Coruña donde volverá después de 13 años. La última visita fue en 2009 en un partido de clasificación para el Mundial de Sudáfrica y con victoria del equipo nacional 5-0 sobre Bélgica. Te interesa"

Luis Enrique: “No renovar lo hice por vosotros, si el Mundial sale mal no tendréis que pedir que me echen"

El seleccionador español, Luis Enrique Martínez, defendió este viernes la decisión de no tomar una decisión sobre su futuro con el combinado nacional hasta después del Mundial de Catar, si bien precisó que actualmente "está en la gloria". En la rueda de prensa previa al encuentro amistoso que su equipo disputará este sábado contra Albania en el RCDE Stadium, el preparador asturiano no dio pistas sobre su renovación, pero dejó claro que se siente muy respaldado por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

"Estoy en la gloria. Lo de no renovar lo he hecho por vosotros (los periodistas).Como no voy a tener contrato, si las cosas salen mal en el Mundial ya no tendréis que pedir que me echen", dijo entre risas. En este sentido, Luis Enrique insistió en que en la selección es su "casa" y elogió a la federación por la confianza que le ha dado en los últimos cuatro años: "Me ficharon dos veces y eso es una cosa que no olvidaré nunca".

Afronta el seleccionador el próximo Mundial de Catar con el objetivo de "competir" y "luchar" con los mejores equipos del mundo y, por ello, le dio máxima importancia a los próximos dos amistosos contra Albania, en Cataluña, e Islandia, en Galicia. "Es un amistoso para los demás, pero para nosotros es importante", recalcó Luis Enrique, quien consideró que el encuentro contra Albania es una "prueba ideal para ver cómo solventamos la papeleta contra un rival que se va a cerrar".

El partido contra el combinado albanés significará el regreso de la selección española a Cataluña dieciocho años después, una "efeméride" que, según Luis Enrique, "será una fiesta" de algo que espera que sea "común y normal" con vistas al futuro. El primer partido en 18 años de España en Cataluña llega, según el seleccionador español, en un momento "de crecimiento total" con un "compendio de gente joven y veterana que puede competir a alto nivel", recordó.

Por último, Luis Enrique se refirió a la decisión de instalar una pantalla gigante en el campo de entrenamiento para analizar elementos tácticos junto a sus pupilos. "Esto es cómo el andamio de viejo. Se lo he visto a entrenadores alemanes desde hace dos años. A los jugadores les ha encantado. Nos permite meter vídeo con calidad. Lo único que me ha dado bajón es que en el hotel hay una pantalla de 25 metros más grande que la nuestra", concluyó.