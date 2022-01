Tomás Guasch: "Como fue Hazard en el Martínez Valero, ¿será Bale en La Catedral?"

Tomás Guasch, comentarista de 'Tiempo de Juego' y de 'Partidazo de COPE' se pasa por 'Tiempo de Análisis' para analizar el partidazo de los cuartos de final de la Copa del Rey: Athletic Club de Bilbao - Real Madrid. Además, recuerda los últimos resultados entre los dos equipos y no olvida la actualidad del FC Barcelona: "Da para lo que da. Lo vió con Koeman, que no contaba películas, y lo hará con Xavi que es más peliculero. Tiene lo que tiene y lo que tiene es que cada partido con un rival medio serio encaja tres goles.

"Un librito pequeñito y delicioso, ‘Los Artículos de Costumbres, de Mariano José de Larra. Es una edición que prologó y preparó nada menos que Azorín. Conviene leer a los clásicos, ¡qué bien escribía! Bueno, siguen escribiendo porque esto es eterno. Una costumbre como otros artículos de Larra es que se enfrenten el Athletic y el Real Madrid. En cosa de dos meses, cuatro veces. Tres ha ganado el Real Madrid, la cuarta ya veremos. En todo caso es un partidazo. Muniain al frente de ese Athletic incontenible anoche en San Mamés contra el Real Madrid ojito, no vaya a ser que así como el partido de Elche lo decidió Hazard, el de San Mamés lo decida Bale porque el fútbol son estas cosas y ya saben ustedes que el Real Madrid va a estar pendiente de los suramericanos y pueden estar los brasileños, digo, en el partido o se lo pierden, cosas del magnífico calendario que nos invade. Empezó el sorteo que estábamos haciéndolo por Twitch y esas cosas ahí con Heri Frade y el resto de la banda y ya lo comenté, esto hay como un cierto imán cuando empieza la Copa, que la Copa y LaLiga se mezclen, bueno tenemos los partidos del Elche y el Real Madrid en cuatro días, pues no hubiera extrañado nada, no me extrañaba al principio que volviera a tocar un Athletic – Real Madrid. Así pasó. Primera bola, Athletic Club, quedaban siete, pues la primera. La segunda de siete, el Real Madrid. Partidazo por todo lo alto. Se ha demostrado que el equipo de Marcelino, que no estuvo fino en Arabia, le puede plantar cara a cualquiera y el Real Madrid pendiente de eso de saber qué equipo va a poder alinear en La Catedral, en todo caso un equipo bueno. ¿Será Bale? Cómo fue Hazard en el Martínez Valero. Era el primer partido sin Paco Gento y el homenaje fue que el gol del triunfo, el que le salvó al Real Madrid de la lotería de los penaltis lo hizo Hazard arrancando por la izquierda ¿verdad? la posición de Paco. Gran eliminatoria también el Real Sociedad – Betis y una cosa muy divertida: Rayo Vallecano – Mallorca, ¿podemos ver al rayito en semifinales? Si es por fútbol no tengo la menor duda. Iraola y el Athletic, todo lo que hace referencia con eso en la Copa se agiganta. El Barça, sigo con lo mismo, da para lo que da. Lo vio con Koeman, que no contaba películas y lo hará con Xavi que es más peliculero, tiene lo que tiene y lo que tiene es que cada partido con un rival medio serio encaja tres goles. El Barça será, no tengo la menor duda, será, pero de momento no lo es, por eso no está ni en los octavos de la Champions, perdió la Supercopa y está fuera de la Copa del Rey. Milongas querido, milongas. Reforzamiento, no nos entiende, no se trata solo de ganar, milongas, no lo es el Athletic – Real Madrid que viene. Muniain contra Bale, a ver que dice Larra al respecto".

Athletic-Real Madrid, Real Sociedad-Betis, Valencia-Cádiz y Rayo-Mallorca, emparejamientos de cuartos de final

Athletic Club-Real Madrid, Real Sociedad-Real Betis, Valencia-Cádiz y Rayo Vallecano-RCD Mallorca serán las eliminatorias de cuartos de final de la Copa del Rey, según ha deparado el sorteo celebrado este viernes en el Salón Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid).





De esta manera, los blancos deberán luchar el pase en San Mamés con el Athletic Club, verdugo del actual campeón, el FC Barcelona, y al que ya superaron la semana pasada en la final de la Supercopa de España, mientras que el Reale Arena, Mestalla y Vallecas acogerán las otras eliminatorias.

Los cuartos de final, que se disputarán el 2 y 3 de febrero, serán los últimos que se disputarán a partido único antes de la llegada de las semifinales a ida y vuelta. Al enfrentarse equipos de la misma categoría, el duelo se celebra en el campo del conjunto cuya bola ha sido extraída en primer lugar.

El Real Madrid remonta con diez en la prórroga con goles de Isco y Hazard

El Real Madrid protagonizó una de las noches épicas que dan forma a su historia tras remontar al Elche (1-2) en la prórroga de un partido muy igualado, con diferentes alternativas, pero marcado por la expulsión de Marcelo al arranque de la prórroga, un contratiempo que no impidió a los merengues clasificarse para los cuartos de final de la Copa del Rey.

La trampa estaba a la vista después de haber conquistado la Supercopa de España. Una eliminatoria a un solo partido y varios cambios en el once alimentaron la esperanza de un Elche que tuvo a los blancos contra las cuerdas y llegó a creer en la sorpresa. Ancelotti corrigió la marcha con los cambios y Hazard apareció cuando todo el mundo le señalaba.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Ya le tocaba al belga sentirse importante y liderar un triunfo de los suyos, aunque fuese en la prórroga y después de haber 'chupado' banquillo este jueves en el Martínez Valero. Otro más en la cuenta del ex del Chelsea, que fue el héroe con una definición de mucho talento a cinco minutos para el final de la prórroga. La trampa fue evitada a tiempo.

El equipo de Francisco, que tuvo que seguir el partido desde casa por la COVID, fue el primero en avisar con un remate al larguero de Guido Carrillo. Una ocasión magnífica para el argentino, que fue el más peligroso de los locales en el acto inicial. Otro cabezazo picado suyo hizo estrenarse a Lunin bajo palos, que ofreció un gran nivel.

Al borde del descanso llegó el primer tiro del Real Madrid con cierto peligro en una jugada de Camavinga, pero no supuso problemas para Werner. El Madrid se desperezaba con internadas de Marcelo -de los mejores este jueves- pero también sufría a la contra si descuidaba demasiado su propio campo. Rodrygo tuvo la más clara antes del pitido para el descanso.

En la segunda mitad, con menos fuelle de los alicantinos, el Real Madrid creció en posesión, en control y en ocasiones, sobre todo en poner en apuros a un Elche que tuvo que aceptar su papel. Jovic, Marcelo y Casemiro, que fue fundamental dando aire en el centro del campo, probaron con malicia la meta ilicitana, aunque sin éxito.

Vinicius, que no se cansó en todo el partido, fue un dolor de muelas para el costado diestro de los locales, que solo sacaron la cabeza en la prórroga. Ahí cambió su ánimo y encontraron fortalezas en el balón parado. Gumbau estuvo a punto de sorprender a Lunin con un disparo potentísimo desde el borde del área.