Rubén Martín: "El Atlético ha consumado una de las mayores decepciones de la era Simeone"

El Atlético de Madrid ni siquiera tendrá el consuelo de la Liga Europa relegado a la última posición de su grupo por su derrota en Oporto y el empate del Bayer Leverkusen contra el Brujas.

Rubén Martín, narrador de los partidos del Atlético de Madrid en 'Tiempo de Juego', analizó la debacle en Europa del conjunto de Simeone.

"El Atlético de Madrid ha consumado hoy aquí en Oporto una de las mayores decepciones de la era Simeone. Ha caído eliminado en la fase de grupos de la Champions ante un Oporto que ha sido muy superior. Y lo que es peor no solo ha caído eliminado de la fase de grupos de la Liga de Campeones; ha caído eliminado de Europa. No se ha conseguido clasificar el Atlético de Madrid poque ha quedado último de grupo en esta fase de grupos de la Champions. No ha conseguido ganar en Oporto, solo ha ganado un partido de los seis; así que el Atlético de Madrid de Simeone no ha merecido más de lo que ha tenido en esta fase de grupos. A partir de ahora el Atlético tiene que pensar que es lo que quiere hacer en cuanto vuelva del Mundial. Una de las derivadas va a ser la económica: la no ganancia de unos 30 millones de euros en los que se estima que va a dejar de ganar por no pasar hasta los cuartos de final le implica la venta de algún futbolista importante. Y una profunda reflexión hacia dónde quiere ir el Atlético de Madrid como club y como plantilla. La defensa de Griezmann ha sido cerrada en torno a la figura de Simeone, pero es evidente que se habla ya de un cambio de ciclo en el Atlético de Madrid. La pregunta es si el cambio de ciclo tiene que llegar de la mano de un cambio de entrenador o de un cambio profundo en la plantilla. El debate ahora mismo está abierto. El Atlético de Madrid no ha merecido más de lo que tiene. Seguramente después de la no clasificación sea el momento más difícil en la etapa de Simeone al frente del banquillo rojiblanco – como el mismo recordó que ya dijo hace una semana que después de las dos finales pérdidas de Champions este era su peor momento en el banquillo del Atlético de Madrid. Tiene que pensar Simeone, tienen que pensar los jugadores y tiene que pensar también la junta directiva, la zona noble, del Atlético de Madrid. Qué van a hacer en cuanto pase el Mundial. Y también, seguro, que va a hacer el Atlético a partir de junio".









El Atlético no tiene consuelo.EFE





"Hay que apretar el culo, cerrar la boca y luchar"

El delantero francés del Atlético de Madrid, Antoine Griezmann, no puso excusas tras la derrota ante el Oporto que les dejó fuera también de la Liga Europa y demandó "apretar el culo, trabajar y cerrar la boca".

"No merecemos ni pasar a octavos de la Champions ni a la Liga Europa, es así. Si sólo puedes ganar un partido de la fase de grupos es lo que toca, ahora hay que apretar el culo, trabajar, cerrar la boca y luchar", expresó Griezmann al micrófono de 'Movistar+'.





Fuera de las eliminatorias europeas 12 años después

Eliminado de la Liga de Campeones desde la anterior jornada, el Atlético de Madrid ni siquiera derivará esta vez a la Liga Europa como en 2009-10 y 2017-18, cuando fue tercero de su grupo y se proclamó campeón de este torneo, del que también salió vencedor en 2011-12, y se quedará fuera de unas eliminatorias de las competiciones continentales doce años después.