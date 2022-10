Manolo Oliveros: "Gana el Barça gracias a Lewandowski y Ter Stegen, así de simple"

El Barcelona mantiene el pulso con el Real Madrid y dormirá líder de LaLiga Santander al derrotar por 0-1 al Mallorca en Son Moix a pesar de las numerosas bajas por el 'virus FIFA' y de las dificultades que le planteó el equipo del mexicano Javier Aguirre en algunas fases del partido.

El narrador del conjunto azulgrana en Tiempo de Juego, Manolo Oliveros, ha valorado en Tiempo de Análisis la victoria apurada ante el Mallorca "gracias a Lewandowski y Ter Stegen, así de simple".

"Lewandowski y Ter Stegen. Así de simple. Diga lo que diga Xavi, gracias a esas actuaciones ha ganado hoy el Fútbol Club Barcelona aquí esta noche en Son Moix por 0-1. El golazo de Lewandowski y la parada de Ter Stegen - como la temporada anterior ante Jaume Costa -. Así de simple. También hay que analizar el resto de jugadores no ha estado muy bien salvo el cáracter de Gavi. El resto no ha estado bien incluido Gerard Piqué que todavía no está al 100%, pero creo que debería de jugar y, espero que Xavi también lo piense así ante el Inter de Milán y frente al Real Madrid, y Ansu Fati que tampoco ha estado bien como el resto del equipo. Lo mismo que Dembélé. Es decir, lo mejor: Ter Stegen, Lewandowski, el resultado y los tres puntos que hacen dormir líder al Barça esta noche".





Jaume Costa y Alejandro BaldeEFE





"Lewandowski ha vuelto a marcar las diferencias con un golazo"

Xavi Hernández, entrenador del Barcelona, destacó el partido de su equipo en la victoria (0-1) ante el Mallorca en el estadio Son Moix, y, sobre todo, la actuación del portero alemán Marc Ter Stegen y el delantero polaco Robert Lewandowski. "Marc ha hecho un paradón (en un remate a bocajarro de Jaume Costa en la primera parte) y Lewandowski ha vuelto a marcar las diferencias con un golazo", señaló Xavi.





