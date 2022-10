Maldini: "El Inter no está en forma, pero por supuesto es un equipo peligroso"

Julio Maldonando 'Maldini', comentarista de 'Tiempo de Juego' y experto en fútbol internacional, analiza en Tiempo de Análisis al Inter de Milán. El conjunto italiano es el rival del Barcelona en la tercera jornada de la Liga de Campeones.

"Mañana el Barça tiene un partido tremendo en Milán ante el Inter. En condiciones normales el Bayern debe ser el primero de grupo después de ya tener seis puntos y el Barça se la va a jugar con el Inter. El Inter no está bien. Lleva cuatro derrotas y cuatro victorias en ocho jornadas. Pero cuatro derrotas en el campeonato de Liga son demasiadas para un equipo que tiene cuestionado a Simone Inzaghi y que le está pasando factura la lesión de Lukaku. El equipo no termina de encontrar el gol a pesar de que Lautaro lo está haciendo bastante bien y Dzeko es un delantero en el que el Inter puede confiar. Tiene una baja muy importante que es la de Brozovic. Un mediocentro ideal para el equipo, fundamental. El problema es que no tiene jugadores para suplirle. Probablemente juegue el joven albanés, de 20 años, Asllani, que llegó del Empoli, pero que prácticamente no ha tenido vuelo en un equipo tan grande como el Inter. Hay que pensar que el Barça va a dominar, pero no va a cambiar para nada en los tres centrales. El Inter es un equipo que el Barça le puede dominar con cierta facilidad, pero mucho cuidado al espacio con Lautaro y Dzeko. El Barça es favorito para sacar un empate que luego podría convertir en un gran resultado en el Camp Nou. El Inter se la está jugando, no está en forma, pero por supuesto es un equipo peligroso".









El Giuseppe Meazza San Siro será demolido para dar paso a un nuevo estadio.EFE





"No es un partido definitivo, pero sí muy importante"

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, afirmó que el encuentro de la Liga de Campeones contra el Inter de Milán "no es un partido definitivo, pero sí muy importante para el devenir del grupo" y las opciones de su equipo para disputar los octavos de final de la competición.



En la rueda de prensa previa al partido celebrada en el estadio Giusseppe Meazza, el técnico egarense instó a sus futbolistas a tener "personalidad" para afrontar los dos partidos consecutivos "vitales" contra el equipo italiano.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





"Jugaremos con todas nuestras fuerzas ante el Barça"

El entrenador del Inter de Milán, Simone Inzaghi, elogió la calidad del Barcelona, por lo que jugarán "con todas" sus fuerzas en un duelo "trascendental" para ambos conjuntos.