Maldini: "Futbolísticamente hablando, estamos ante el Mundial más espectacular de la historia"

A menos de un mes para el inicio del Mundial de Qatar, el experto en fútbol internacional de la Cadena COPE, Julio Maldonado 'Maldini', ha querido dar su versión sobre el estado de forma de las grandes estrellas que serán protagonistas en la próxima cita mundialista.

"Estamos a menos de un mes del Mundial y es evidente que se está notando en las Ligas, en las competiciones europeas… se nota que los jugadores que tienen que ser los principales actores de ese Mundial se están poniendo muy en forma. No es habitual verlos a este nivel en este momento de la temporada, pero lógicamente es una temporada muy distinta. Hablo por ejemplo de Messi. Está en el mejor momento que le he visto en los últimos tres, cuatro años. Está a un nivel espectacular. Dio una exhibición el otro día ante el Ajaccio. También Mbappé, Neymar, De Bruyne, Haaland… ya sé que no va al Mundial, pero es curioso que el jugador más en forma del momento no lo vamos a ver en Qatar. Hablando de la liga española tenemos en un gran momento a Fede Valverde. Ha adquirido una dimensión de uno de los tres o cuatro mejores centrocampistas del mundo. Está a un nivel estratosférico. Ahora mismo es evidente que potencia mucho más a la selección uruguaya. No le doy entre los grandes favoritos, pero es un equipo capaz de ganar a cualquiera. Vamos a disfrutar mucho de este Mundial. Jugadores que tienen que estar en un gran momento de forma en un Mundial tan especial... eso va a marcar mucho el Mundial. Creo que estamos ante el Mundial más espectacular futbolísticamente hablando de la historia. Estoy convencido".









MessiEFE





Uruguay reserva 55 futbolistas para el Mundial

Con la presencia de los históricos Luis Suárez, Edinson Cavani y Diego Godín, el seleccionador de Uruguay, Diego Alonso, presentó la lista de 55 reservados de la Celeste para disputar el Mundial de Qatar 2022.



Junto a ellos aparecen varios futbolistas que aún no defendieron al equipo sudamericano en ningún encuentro, pero que igualmente se ganaron un lugar en la nómina en la que aparecen 6 porteros, 21 defensores, 18 centrocampistas y 10 atacantes.





Mágico Messi

Messi sacó su varita mágica a pasear para doblegar al débil Ajaccio, que sufrió en sus carnes otra jornada más en la que el jugador argentino demostró que su recuperación es absoluta tras firmar un tanto y un par de asistencias a Kylian Mbappé, el otro triunfador del 0-3 final.